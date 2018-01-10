150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisi korumaya alınıyor

Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan bitki için Koruma Eylem Planı hazırlandı. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlası' bitkisi, o tarihten sonra kayda alınamadı.

Yörede 'horozgülü' ve 'sarıdağgülü' olarak varlığı bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra geçen yıl mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer ve Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir öncülüğündeki bir ekip tarafından tespit edildi. Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan tür için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, Koruma Eylem Planı hazırladı.



'2'Sİ SARI, 7'Sİ KIRMIZI 9 TÜRÜ BULUNUYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, Türkiye endemik türü olarak literatüre giren ve 150 yıl aradan sonra görülen bitkinin, Giresun Karasal ve Sucul Biyoçeşitlilik Envanter çalışması kapsamında koruma altına alındığını söyledi.

Kuduban, "Bitki, 1950-2070 rakımlara kadar yetişebiliyor. Sığırkuyruğu, sarı kantaron, yabani soğan, geven, ada çayları ile birlikte aynı yaşam ortamında görülebiliyor. Kuzeybatıyı, nemli toprağı sevdiği ve küçük kayalık alanlarda yayılış yaptığı da tespit edildi. Bitki cinsinin 2'si sarı, 7'si kırmızı çiçekli, 9 türü bulunmaktadır" dedi.



'KORUNMASI ÖNEMLİ VE GEREKLİDİR'

Mayıs ayında çiçek açan türün mevsime göre temmuz ayının ortasına kadar çiçekli kalabildiğini ifade eden Kuduban, şöyle dedi:

"Zehirli alkoloid içeren bu bitki 'tıbbi aromatik bitkiler' arasında gösterilmektedir. Bu nedenle korunması önemli ve gereklidir. 2017 yılında tamamlanan 'Giresun İlinin Karasal ve Sucul Biyoçeşitlilik Envanteri'nde, izlenmesi, korunması gereken önemli bitkiler arasında da gösterilmiştir. 2018 yılında bitki için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, Giresun ve Gümüşhane illerini kapsayan 'Tür Koruma Eylem Planı' çalışması hazırlandı. Bununla ilgili bir dizi eğitim, saha analiz ve koruma çalışmasını içeren faaliyetler gerçekleştireceğiz."

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