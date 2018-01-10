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    150 yıl sonra

    Hakan KABAHASANOĞLU/DHA
    10.01.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında, 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'Kandamlası-Adonis Aestivalis' bitkisi, o tarihten sonra kayda alınamadı.

    Yörede 'horozgülü' ve 'sarıdağgülü' olarak varlığı bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra geçen yıl mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer ve Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir tarafından tespit edildi.

    Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan tür için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, Koruma Eylem Planı hazırladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, "Bitki 2070 rakıma kadar yetişebiliyor. Bitki cinsinin 2'si sarı, 7'si kırmızı çiçekli, 9 türü bulunmaktadır" dedi.

    Etiketler: endemik tür , gazetehaberleri
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