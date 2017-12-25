150 yeni mağaza açacak

Şirket, Türkiye’de 30 ve yurt dışında açılacak 120 yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını 1000’e çıkarmayı cirosunu da 16.2 milyar TL’ye ulaştırmayı amaçlıyor.LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “2023’te Avrupa’nın en başarılı üç moda perakende markasından biri olmak üzere sağlam adımlarla büyümeye devam ediyoruz. 2023’te 1500 mağazaya ulaşmayı, 6 milyar doları yurtdışından olmak üzere toplamda 10 milyar dolar ciroyu aşmayı hedefliyoruz” dedi. 2017’de yüzde 30 büyüme elde ettiklerini ve yılı 12.2 milyar TL ciro ile tamamlayacaklarını belirten Küçük şöyle konuştu:

8 BİN YENİ İSTİHDAM

“Girdiğimiz pazarların birçoğunda sektörde önemli oyuncuyuz. Bunun yanı sıra 15 ülkede de pazar lideriyiz. 2017 sonunda 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılında yurtdışı mağazalarımıza 170 milyon ürün ihraç ederek, toplam LC Waikiki ihracatının 825 milyon dolar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl toplam 1.5 milyon metrekarelik mağaza alanıyla 8 bin kişiye daha istihdam imkanı sağlayacağız. 42 bin olan çalışan sayımızı 50 bine çıkarmayı amaçlıyoruz.” İstihdama bakıldığında perakende alanında birinci tüm sektörlerde ise ikinci şirket konumunda olduklarını kaydeden Küçük, “23 bin kadın çalışanımızla Türkiye’de en çok kadına istihdam sağlayan, 1.700 kadın yöneticimizle ise en çok kadın yöneticinin çalıştığı şirketiz. Tüm çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 55’i kadın” dedi.