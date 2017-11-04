15 yılın en yüksek yeni yıl zammı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı 12 aylık üretici enflasyonu verisi sonrasında cezalar ve harçlar 2018 yılında yüzde 14.47 artacağı ortaya çıktı. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206 liradan 235 liraya çıkacak. Yüzde 14.47’lik oran son 15 yılın en yüksek oranı oldu. Vergi, harç ve cezaların ne kadar artacağı her yıl ekim ayı üretici enflasyonunun kıstas alındığı yeniden değerleme oranına göre artıyor. Yüzde 14.47’lik orana göre 1 yıllık pasaport harcı 2018 yılında 175.5 liradan 201 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı yeni yılda 496 lira olacak.

Yeni yılda trafik cezaları da yüzde 14.47 artacak. Alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 1002.8 lira, ikinci yakalamada ise 1256.9 lira ödemek zorunda kalacak. Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 235.8 lira, yüzde 30’un üzerinde aşanlar ise 488.8 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 109 liralık cezayla karşı karşıya kalacak. Kapalı alanda sigara içenlerin cezası da 109 liradan 125 liraya yükselecek.

MTV’DE EN DÜŞÜK YÜZDE 15

Hükümet her yıl yeniden değerleme oranında artan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) yasa değişikliği ile yüzde 15-25 aralığında artırdı. Bu nedenle yeniden değerleme oranı, bu yıl taşıt sahiplerini ilgilendirmiyor. Bu durumda en düşük MTV vergisi de yeniden değerleme oranının üzerinde kalmış oldu. Dün netleşen yeniden değerleme oranı son 15 yılın en yüksek oranı oldu.

2003 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 28.5’du. 2004 yılında yüzde 11.2’ye geriledi. Son 15 yılda 2008 yılında da yüksek bir oran görüldü. 2008 yılında yüzde 12 olan yeniden değerleme oranı son olarak 2011 yılında yüzde 10.26, 2014 yılında da yüzde 10.11’di.