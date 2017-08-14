15 yılda 800 bin konut

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, son 15 yılda 800 bin 112 konut ürettiklerini belirtti.

Öncelikli hedeflerinin dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla son 15 yılda 800 bin 112 konut inşa ettik. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konuta ulaşmayı planlıyoruz."

"HEDEF HER YIL 15 BİN EMEKLİYİ EV SAHİBİ YAPMAK"

TOKİ'nin ürettiği konutların yüzde 85'inin sosyal konut olduğunu ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Evi olmayan emekliler için her projeden ayırdığımız konut oranı yüzde 25'dir. 240 aya kadar vadeli satış yapılıyor. Taksit oranları ise 250 liradan başlayarak, şehirlere göre farklılık gösteriyor. İdare olarak hedefimiz her yıl evi olmayan 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmaktır."

TOKİ 266 HASTANE, 19 ÜNİVERSİTE İNŞA ETTİ

Kamuya yönelik uygulamalar da geliştirdiklerine dikkati çeken Turan, kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına bağlı olarak eğitim, sağlık, spor ve sosyal binaları ve kamu hizmet binalarını da içeren sosyal donatılar inşa ettiklerini aktardı.

Turan, "Kamu kuruluşları ile yaptığımız protokoller çerçevesinde 266 hastane, 565'inin finansmanını idare olarak karşıladığımız 1040 okul, 19 üniversite, 19 stadyum, 71 bin 873 kapasiteli 189 yurt/pansiyon, 657 cami, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 992 spor salonu, 858 ticaret merkezi, 192 kamu hizmet binası olmak üzere toplam 10 bin 324 sosyal donatı yaptık." diye konuştu.