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15 yılda 60 milyar dolarlık özelleştirme

ANKARA
11 Ağustos 2017 - 20:17Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 20:17

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, AK Parti’nin 15 yıllık iktidar dönemindeki özelleştirmelerin bilançosunu açıkladı.

Ağbal, 18 Kasım 2002-25 Temmuz 2017 dönemindeki özelleştirmelerin toplam tutarının 59 milyar 558 milyon 255 bin dolar olduğunu bildirdi. Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2017 yılları arasında özelleştirilen KİT’ler ile bunlardan elde edilen gelire ilişkin soru önergesini şöyle yanıtladı: “18.11.2002 – 25.07.2017 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 94 kuruluşta bulunan kamu paylarının blok satış, halka arz ve İMKB’de hisse senedi satışı yoluyla 10 liman, 81 elektrik santrali, 40 tesis/işletme, 3.483 taşınmaz, 3 gemi ve 36 maden sahası ile araç muayene hizmetlerinin de varlık satışı/işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmiş, ayrıca özelleştirme programındaki kuruluşların envanterinde kayıtlı bir kısım makine-teçhizat, demirbaş vb. varlıklar ile bu kuruluşlar adına tescilli markaların satışı yapılmıştır. 18.11.2002-25.07.2017 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının tutarı 59 milyar 558 milyon 255 bin dolardır.”

Etiketler: Naci Ağbal , özelleştirme , gazetehaberleri
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