Ermut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Asya ve Orta Doğu gibi alternatif bölgelerden yatırım almaya başladığını söyledi.

Her sektörden yatırım çekmeye devam ettiklerini belirten Ermut, yatırımların önemli bir kısmının hala Avrupa'dan geldiğini aktardı.

Avrupa'dan gelen yatırımların genellikle finansal, makine, bilim ve teknoloji alanında olduğunu dile getiren Ermut, şöyle devam etti:

"Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'dan gelen yatırımlar ise petrokimya, enerji ve gayrimenkul alanlarındadır. Amacımız yatırımlardaki farklılaşmayı derinleştirmektir. Çünkü 2008'deki küresel krizden en çok Avrupa etkilendi. Doğrudan yatırımların çoğunu Avrupa'dan aldığımız için de yatırımlarımız etkilenmişti. Bu yüzden ne kadar farklılaştırma yapabilirsek herhangi bir küresel ya da bölgesel krizden etkilenme oranımız o kadar düşük olur."

Ermut, Türkiye'nin 2016'da aldığı 12,3 milyar dolarlık yatırımın yüzde 57'sinin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gerçekleştiğini, yatırımcıların Türkiye'ye güveninin sarsılmadığını anlattı.

"BU YILI GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ KAPATMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin devam ettiğine dikkati çeken Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak 2002'den bu yana, yani 15 yılda 200 milyar dolar yatırım aldık. Bu, çok ciddi bir miktar. Ancak biz bunu hiçbir zaman yeterli bulmadık. Dolayısıyla amacımız yatırımları, özellikle de katma değeri yüksek yatırımları ülkemize çekmektir. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatmayı ümit ediyoruz. Özellikle ilk 6 ayı olmak üzere 2016 zor bir yıldı. 2017 de her ne kadar bölgesel ve global anlamda zor bir yıl olsa da bu yılı geçen seneye göre çok daha iyi kapatmayı umuyoruz."

Türkiye'nin 2002'den bu yana yıllık ortalama 13 milyar dolar yatırım çektiğini ifade eden Ermut, amaçlarının 2007 yılında ulaştıkları 22 milyar dolar yatırımı aşmak olduğunu vurguladı.

Ermut, Türkiye'nin dünyada doğrudan aldığı yatırımların payını yüzde 2'nin üzerine çıkarmak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye yatırımda Avrupa için vazgeçilmez. Çünkü verimlilik oranlarımız çok yüksek. Aynı üretim saatinde sağladığımız üretim kapasitesi ve kalitesi de yine çok fazla. Daha önemlisi stratejik konumumuz. 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,6 milyar insana ve 24 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya ulaşabiliyoruz. Bölgesel pazarlara ulaşabilme kolaylığı, kaliteli insan gücü, üst düzey yönetici kalitesi ve genç nüfusumuz bunun sebeplerindendir. Bunların hepsi bir araya geldiğinde zaten yatırımın ana unsurlarını oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yatırımcıların nazarından çıkmayacak bir ülke olduğunu söyleyebiliriz."