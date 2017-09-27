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    Hürriyet >Dünya>15 yıl komada kalan kişi hayata döndürüldü

    15 yıl komada kalan kişi hayata döndürüldü

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 07:25 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 07:25

    Fransız bilim insanları geçirdiği, bir kaza sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle 15 yıl komada kalan 35 yaşındaki bir hastayı uyandırmayı başardı.

    Bilinci 1 yıldan fazla bir süre kayıp bir hastanın tekrar hayata döndürülmesi pek ihtimal olarak görülmese de, Fransız bilim insanları 15 yıl komada kalan bir hastanın beyninde uyanma belirtileri yakalayabildi.

    Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, doktorlar hastanın göğsüne yerleştirdikleri bir vagus siniri stimülatörü yardımıyla, hastada bilinç belirtileri oluşmasını sağladı.

    Hastanın artık objeleri gözleriyle takip edebildiği, başını çevirebildiği ve kendisine yaklaşıldığında gözlerini açabildiği belirtildi.

    Lyon’daki Bilişsel Bilim Enstitüsü’nden Angela Serigu “Vagus sinirinde yapılan elektrikli simülasyonlar sayesinde hastanın durumunda gelişme kaydedebildik ve her şeyin bitmiş gibi görünürken onu kendi dünyamıza döndürebildik. Beyin, en kritik anlarda dahi yeni bağlantılar oluşturma ve kendisini tamir edebilme becerisine sahip” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: bitkisel hayat , tıp , Fransa
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