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    15 yaşındaki terör kurbanı Eren'in yürek yakan paylaşımı

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 13:11Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 14:08

    Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün sosyal medyada 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yaptığı paylaşım yürek burktu.

    Facebook hesabını aktif olarak kullanan Eren Bülbül, 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde yaptığı paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sana dar gelmeyecek makberi (mezar) kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe,' desem sığmazsın" dizelerini yazdı. 

    Bülbül'ün paylaştığı Halisdemir görselinde ise "Mehmedim sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de" ifadesi yer alıyor. 

    Eren Bülbül'ün Facebook hesabına yorum yağdıran vatandaşlar taziye dileklerini iletiyorlar.

    15 yaşındaki terör kurbanı Erenin yürek yakan paylaşımı

    Bazı Facebook kullanıcıları ise Eren Bülbül'ün meşhur “15’liler” türküsünde de geçen, Çanakkale'de savaşan genç askerlere benzediğini belirtiyor.

    15 yaşındaki terör kurbanı Erenin yürek yakan paylaşımı

    Eren Bülbül iyi ki varsınEren Bülbül iyi ki varsın!

    Bu arada Maçka  kırsalında dün terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda bu sabah bir tören düzenlendi.

    Doğum gününde son yolculuğuna uğurlanan Gedik'in çocukları cenazede göz yaşı döktü.

    Doğum gününde son vedaDoğum gününde son veda

    KILIÇDAROĞLU: ALÇAKSINIZ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile PKK'lı teröristlerin girdiği evi gösterdiği sırada vurulan 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız! Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’e rahmet diliyorum." dedi.

    15 yaşındaki terör kurbanı Erenin yürek yakan paylaşımı

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

    Etiketler: eren bülbül , 15 Temmuz , Ömer Halisdemir
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