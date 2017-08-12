15 yaşındaki terör kurbanı Eren'in yürek yakan paylaşımı

Facebook hesabını aktif olarak kullanan Eren Bülbül, 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde yaptığı paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sana dar gelmeyecek makberi (mezar) kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe,' desem sığmazsın" dizelerini yazdı.

Bülbül'ün paylaştığı Halisdemir görselinde ise "Mehmedim sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de" ifadesi yer alıyor.

Eren Bülbül'ün Facebook hesabına yorum yağdıran vatandaşlar taziye dileklerini iletiyorlar.

Bazı Facebook kullanıcıları ise Eren Bülbül'ün meşhur “15’liler” türküsünde de geçen, Çanakkale'de savaşan genç askerlere benzediğini belirtiyor.

Bu arada Maçka kırsalında dün terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda bu sabah bir tören düzenlendi.

Doğum gününde son yolculuğuna uğurlanan Gedik'in çocukları cenazede göz yaşı döktü.

KILIÇDAROĞLU: ALÇAKSINIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile PKK'lı teröristlerin girdiği evi gösterdiği sırada vurulan 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız! Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’e rahmet diliyorum." dedi.

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