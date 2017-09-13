Bilgisayarında kızının çıplak fotoğraflarını bulunca...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 yıl önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. adlı anne evlerinde kızının bilgisayarını kurcalarken 15 yaşındaki kızı S.A.'nın bilgisayardaki bir klasörde çıplak fotoğraflarını fark etti. Anne yaptığı araştırma sonucu fotoğrafı akrabaları olan 56 yaşındaki M.A.'nın çektiğini tespit etti ve polise şikayette bulundu. M.A. polis tarafından gözaltına ve cep telefonunda yapılan incelemede S.A.'ya ait çıplak fotoğraflar ele geçti. M.A. kendisine ait cep telefonunu daha önce akrabası S.A. adlı kıza verdiğini ve bu kızın bu telefonu kullandığını, söz konusu fotoğrafları bir arkadaşının kendisinin çektirmiş olabileceğini ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. M.A., hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakim karşısına çıkan ve tutuksuz olarak yargılanan M.A., hakkındaki suçlamaları mahkemede de kabul etmedi. M.A., "çocuğun cinsel istismarı ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yargılandığı mahkemede beraat etti.

Küçük kızın ailesinin avukatı Adem Erol, Samsun Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunarak M.A.'nın cezalandırılmasını talep etti. Aynı zamanda 2. Ağır Ceza Mahkemesi savcısının da beraat kararına itirazı üzerine M.A. hakkında Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde duruşmalı dava görüldü. Bugün görülen davada M.A., hakkındaki suçlamaları yine kabul etmedi. S.A. adlı kızın avukatı Adem Erol, "Hiçbir çocuk cinsel tacizde başa çıkabilecek psikolojiye sahip olamaz. Kızımızda ihanet duygusu, acizlik ve damgalanmak duygusu başlamıştır. M.A.'nın gerekli cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz" dedi.

3. Ceza Dairesi heyeti, daha önce hakkında aynı suçtan beraat kararı verilen M.A. hakkındaki "özel hayatının gizliği" suçundan beraatine ilişkin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın hükmünün kaldırılmasına karar vererek, özel hayatın gizliğini ihlal suçu yerine M.A.'yı müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

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