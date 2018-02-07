15 yaşındaki kız annesini kazara vurmuş

A.O.’nun, üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davanın ilk celsesi Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak görüldü. Tutuklu sanık A.O.’nın savunmasında, annesi Özlem O. ile birlikte evde temizlik yaptıkları sırada yatağın altında silah gördüğünü ve eline aldığını, kimin silahı olduğunu bilmediğini, bir eliyle yatağı kaldırdığı sırada diğer elindeki silahın birden patladığını, kasti bir hareketinin olmadığını söylediği öğrenildi. Sanık A.O. hakkında sosyal inceleme raporu düzenlettirilmesine ve tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.