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    15 yaşındaki kız annesini kazara vurmuş

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    07.02.2018 - 23:36 | Son Güncelleme:

    PENDİK’te, evde bulduğu ruhsatsız tabanca ile başından vurduğu annesi Özlem O.’nun (35) ölümüne neden olmakla suçlanan 15 yaşındaki lise öğrencisi A.O. dünkü duruşmada “Kazaydı” dedi.

    A.O.’nun, üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davanın ilk celsesi Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak görüldü. Tutuklu sanık A.O.’nın savunmasında, annesi Özlem O. ile birlikte evde temizlik yaptıkları sırada yatağın altında silah gördüğünü ve eline aldığını, kimin silahı olduğunu bilmediğini, bir eliyle yatağı kaldırdığı sırada diğer elindeki silahın birden patladığını, kasti bir hareketinin olmadığını söylediği öğrenildi. Sanık A.O. hakkında sosyal inceleme raporu düzenlettirilmesine ve tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , bireysel silahlanma , kaza , son dakika
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