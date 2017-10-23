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    15 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü 

    İHA
    23.10.2017 - 09:39 | Son Güncelleme:

    Adana'da ailesine ve kendisine eziyet ettiği için tartıştığı ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı. 

    Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37005. Sokak'ta 20 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki A.O.,  ailesine ve kendisine eziyet etmesi nedeniyle tartıştığı ağabeyi 25 yaşındaki Engin O.'yu evde bulunan tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Engin O. ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olaydan sonra kaçan zanlı kardeş ise polis tarafından yakalandı. Yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürülen zanlının, ağabeyinin ailesine ve kendisine eziyet ettiğini bu nedenle çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    Etiketler: Cinayet , kardeş cinayeti , adana
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