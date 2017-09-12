15 yaşındaki çocuğun telefonunu gasp etmişti! 16 yaşındaki çocuğa şoke eden ceza

26 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Mimarsinan Kavşağı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan şüpheli M.A., yolda karşılaştığı F.T.'nin önünü keserek, 'cebinde ne var ne yoksa ver' dediği ve mağdurun cep telefonunu aldı. M.A. yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk M.A.(16) Ankara'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, şikayetçi mağdur çocuk F.T.(15) duruşma salonunda hazır bulundu. Kapalı görülen davada tutuklu sanık M.A., gasp yapan kişinin kendisini iddia ederken, mağdur F.T.'nin ise sanığı teşhis ettiği öğrenildi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.'ya 'yağma' suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.