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    15 yaşındaki çocuğa sosyal medya tuzağı... Kâbusu yaşattılar

    KIRŞEHİR (İHA)
    28.12.2017 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Kırşehir’in Kaman ilçesinde 3 kişi sosyal medya üzerinden tanıştıkları 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklandı.

    Geçen ay meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T., T.D., D.Ö. adlı kişiler, Kaman ilçesinde ikamet eden E.D.,(15) ile ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden C.T. ifadesinde, mağdure E.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi.
     
    E.D. ise D.Ö. ile sosyal medya aracılığıyla 2 hafta mesajlaştıktan sonra buluştuklarını, şahsın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. E.D., ardından D.Ö.'nün şantaj yaptığını, T.K. ve C.T. ile de zorla ilişkiye girdiğini anlattı.

    Zanlılar C.T., T.D. ve D.Ö., alınan ifadelerinin ardından ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: Kırşehir
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