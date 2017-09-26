15 ülke Antalya'nın suyunu içiyor

ANTALYA Saklıkent’in doğal kaynaklarından aldığı suyu tüketiciyle buluşturan Ceysu, Çin’den Avustralya’ya kadar 15 farklı ülkeye ihraç ediyor. Ceysu Şirketler Grubu Başkanı Aydın Ceylan, “İçeriğindeki pek çok mineral sayesinde mineralli sular, insan sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Antalya’nın tescilli suyunu farklı kıtalara ihraç ediyoruz. Almanya, İngiltere, Hollanda, Malta, İrlanda, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, İsrail, Bahreyn, Umman, Çin, Avustralya ve Karayipler’de ürünlerimiz tüketici ile buluşuyor” diye konuştu.



ANTALYA Saklıkent’in doğal kaynaklarından aldığı suyu tüketiciyle buluşturan Ceysu, Çin’den Avustralya’ya kadar 15 farklı ülkeye ihraç ediyor. Ceysu Şirketler Grubu Başkanı Aydın Ceylan, “İçeriğindeki pek çok mineral sayesinde mineralli sular, insan sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Antalya’nın tescilli suyunu farklı kıtalara ihraç ediyoruz. Almanya, İngiltere, Hollanda, Malta, İrlanda, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, İsrail, Bahreyn, Umman, Çin, Avustralya ve Karayipler’de ürünlerimiz tüketici ile buluşuyor” diye konuştu.



2001 YILINDA KURULDU

Su markasının tescillenip dünyanın birçok ülkesine gönderildiğini vurgulayan Aydın Ceylan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Antalya’nın bilinen markaları arasında yer alan Ceysu, Antalya-Saklıkent’in mineral deposu suyunu tüketici ile buluşturuyor. 2001 yılında Saklıkent Ceylanpınarı A.Ş. adı altında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan markamız, Antalya şehir merkezine 15 dakika uzaklıktaki Doyran beldesinde üretim tesisine sahip. Suyumuzun Avrupa ülkelerinde satılmasının en önemli nedeni dengeli mineral yapısının yanında Na (Sodyum) mineralinin yapılan analizlerde tespit edilememiş olmasıdır. Yurtiçi ve yurtdışındaki pazar payının hızla büyümesi bizi de yeni yatırımlar için hazırlık aşamasına getirdi. Bu anlamda 2016 yılında sektöre yeni ürünler ve yeni damak tatlarıyla çıkmak adına Ar-Ge çalışmaları hız kazandı.” İnsan sağlığını her zaman ön planda tutulması gerektiğini belirten Aydın Ceylan, “Ceysu olarak ilk önceliğimiz tabii ki insan. Tüketicilere sağlıklı ürünler sunmak bizim ilk görevimiz. Antalya-Saklıkent’in sağlıklı suyunu modern tesisimiz sayesinde tüketici ile buluşturuyoruz. Her zaman lezzetimiz ve kalitemizin üst düzeyde olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.