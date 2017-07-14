Aracından indi, yürüyerek askerlerin bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Bu sırada, askerlerden tanksavar ateşi geldi. Korumalar Çalışkan’ın üzerine atlayarak yere yatırdı. O korumalardan biri, Mehmet Önel yaralandı, ancak diğeri göğsünden vuruldu. Üzerinde kurşungeçirmez yelek vardı, yetmedi, şehit oldu. Adı Münir Alkan’dı...



O gece nöbeti vardı Münir Alkan’ın. Sabah 6-7 gibi işe gitmişti. Gece 23.30’da eşi Aylin Hanım’ın telefonu çaldı. Arayan kardeşiydi, “Darbe var” diyordu. O telaşla Münir Alkan’ı aradı. Doğruyu söylemedi, telaşlandırmak istemedi Münir Alkan eşini, “Sabiha Gökçen’deyim” dedi.



Muhteşem bir eş ve baba

Elektrikler kesildi. Aylin Hanım’ın şarjı bitmek üzereydi. Bir mesaj geldi, o mesajda eşi Münir Alkan ona, “Seni Seviyorum” diyordu. Bir daha konuşmadılar, konuşamadılar.



Aylin Hanım eşini anlatıyor: “Eş olarak da baba olarak da muhteşemdi. Evlat olarak da kardeş olarak da... Çok iyi biriydi. En sevdiğimiz şey çocuğumuzla birlikte olmaktı. Dışarı çıkıp yürümeye bayılırdı. Kendine iyi bakardı, özen gösterirdi, temiz biriydi. Futbolu çok severdi, Fenerbahçeliydi...”