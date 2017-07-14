Sen çocuğun yanında kal, ben gidiyorum
Hakan Sezen de polisti. Yedi yıl önce evlenmişlerdi Demet Sezen ile. Üç yaşında bir bebekleri vardı.
O akşam Ankara’da Demet Sezen, bir şehit ailesini ziyarete gitmişti. Sonra daireye döndü. Hakan Bey de oğluyla beraber onu almaya gitti. Gayet sakin bir akşamdı. Evlerine gittiler. O arada olmuş ne olmuşsa. Televizyonu açtıklarında gördüler ki, köprüde olaylar başlamış. Önce terör saldırısı zannettiler, 11 Eylül gibi bir şey... Demet Sezen ayaklandı, Hakan Sezen, “Beraber gidelim” dedi. Cevap netti: “Hayır, sen çocuğun yanında kal!”
Hakan Sezen, “Öğrendik ki terörist askermiş. 23.40’ta Özel Harekât Dairesi’ndeydi. Beni aradı, ‘Biz Genelkurmay’a gidiyoruz’ dedi. Daha oradan çıkamadan beş dakika sonra ikinci saldırı oldu. Demet şehitti artık. Hayali de buydu... Açıkçası ben de isterdim, şimdi çocuğum için yaşıyorum.”
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