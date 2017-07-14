Ara
MENÜ
HaberlerŞehitliği hak etmiş bir çocuktu
Geri15 Temmuz Yıldönümü Şehitliği hak etmiş bir çocuktu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

15 Temmuz Yıldönümü
14.07.2017 - 21:49, Son Güncelleme:

Şehitliği hak etmiş bir çocuktu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehitliği hak etmiş bir çocuktu

“Yedi ay oluyor evleneli. Elazığ’da evlendirdik, memlekette. Biraz ava meraklıydı. Buraya gelince giderdi. Dağlara çıkardı, köyü çok severdi.”

26 yaşındaki Hüseyin Göral, hep polis olmak istedi.

Amcası Hamdi Göral anlatıyor: “Şehitliği hak etmiş bir çocuktu. Özel Harekât’ı seçti, vatanını, milletini çok seviyordu. Hayatı boyunca kimseyi kırmadı. O gece olan biteni televizyonda duyduk. Aradık ama ulaşamadık.

Birkaç kişiye söylenmiş, biz üzülmeyelim diye saklamışlar bir süre. Alıştıra alıştıra söylediler. Biz yola çıkmıştık ki, kesin sonuç geldi... Haftaya buraya geleceklerdi, bizim Yürekli Köyü’nde hep beraber olacaktık. Nasip olmadı...”

04:19Adım adım darbe girişimi süreci
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle