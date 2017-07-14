26 yaşındaki Hüseyin Göral, hep polis olmak istedi.



Amcası Hamdi Göral anlatıyor: “Şehitliği hak etmiş bir çocuktu. Özel Harekât’ı seçti, vatanını, milletini çok seviyordu. Hayatı boyunca kimseyi kırmadı. O gece olan biteni televizyonda duyduk. Aradık ama ulaşamadık.



Birkaç kişiye söylenmiş, biz üzülmeyelim diye saklamışlar bir süre. Alıştıra alıştıra söylediler. Biz yola çıkmıştık ki, kesin sonuç geldi... Haftaya buraya geleceklerdi, bizim Yürekli Köyü’nde hep beraber olacaktık. Nasip olmadı...”