Mürüvvetimi göremedi ama mutludur diye umut ediyorum
Ahmet Özsoy, 15 Temmuz gecesi, çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte şehit oldu.
Ahmet Özsoy, 15 Temmuz gecesi, çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte şehit oldu. İkisi de, askerlerin Ankara Gölbaşı’ndaki Türksat tesislerine girmesini engellemeye çalışıyordu.
Amasyalıydı, İki oğlu vardı; Abdullah Enes ve ağabeyi Muhammed Tahsin. Abdullah Enes, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir kamu çalışanı. Muhammed Tahsin Özsoy ise diş hekimi.
Tahsin Özsoy, son bir yılın aile için buruk ve zor geçtiğini anlatıyor:
“Yeni bir hayata alışmaya çalışıyoruz. Annem için daha zor, babamla 26 yıllık evlilerdi, hayat arkadaşını kaybetti.”
Oğulları, Ahmet Özsoy’un sakin, kalp kırmaktan kaçınan bir insan olduğunu, işten artakalan zamanlarını ailesiyle geçirdiğini, tertemiz yaşadığını söylüyor.
Muhammed Tahsin, bu yıl evlenmiş. Ancak babasının ölmeden evvel eşiyle tanışma fırsatı olmamış:
“Nikâhımızda bulunsaydı, her şey daha güzel olacaktı ama o da mutludur diye umut ediyorum.”
Geçen bir yıl içinde Ahmet Özsoy’un ismi, Ankara Yenimahalle ve İzmir Aliağa’da imam hatip okullarına, mezun olduğu Amasya İmam Hatip Lisesi’ne verildi.
Tahsin Özsoy, “15 Temmuz sonrası süreçte Aile Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Başbakanımız bizi yalnız bırakmadı, rahatlatmaya çalıştı, sağ olsunlar” diyor.
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