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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerMürüvvetimi göremedi ama mutludur diye umut ediyorum
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15 Temmuz Yıldönümü
14.07.2017 - 17:00, Son Güncelleme:

Mürüvvetimi göremedi ama mutludur diye umut ediyorum

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Mürüvvetimi göremedi ama mutludur diye umut ediyorum

Ahmet Özsoy, 15 Temmuz gecesi, çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte şehit oldu.

Ahmet Özsoy, 15 Temmuz gecesi, çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte şehit oldu. İkisi de, askerlerin Ankara Gölbaşı’ndaki Türksat tesislerine girmesini engellemeye çalışıyordu.

Amasyalıydı, İki oğlu vardı; Abdullah Enes ve ağabeyi Muhammed Tahsin. Abdullah Enes, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir kamu çalışanı. Muhammed Tahsin Özsoy ise diş hekimi.

Tahsin Özsoy, son bir yılın aile için buruk ve zor geçtiğini anlatıyor:
“Yeni bir hayata alışmaya çalışıyoruz. Annem için daha zor, babamla 26 yıllık evlilerdi, hayat arkadaşını kaybetti.”

Oğulları, Ahmet Özsoy’un sakin, kalp kırmaktan kaçınan bir insan olduğunu, işten artakalan zamanlarını ailesiyle geçirdiğini, tertemiz yaşadığını söylüyor.

Muhammed Tahsin, bu yıl evlenmiş. Ancak babasının ölmeden evvel eşiyle tanışma fırsatı olmamış:
“Nikâhımızda bulunsaydı, her şey daha güzel olacaktı ama o da mutludur diye umut ediyorum.”

Geçen bir yıl içinde Ahmet Özsoy’un ismi, Ankara Yenimahalle ve İzmir Aliağa’da imam hatip okullarına, mezun olduğu Amasya İmam Hatip Lisesi’ne verildi.

Tahsin Özsoy, “15 Temmuz sonrası süreçte Aile Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Başbakanımız bizi yalnız bırakmadı, rahatlatmaya çalıştı, sağ olsunlar” diyor.

Mürüvvetimi göremedi ama mutludur diye umut ediyorum

04:19 Adım adım darbe girişimi süreci
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