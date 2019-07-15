İstanbul’un en uzun gecesi

O gece İstanbul’da ilk başta anlam verilemeyen askeri hareketliliğin ve kulaktan kulağa yayılan “Darbe” fısıltılarının kaynağı, saat 22.00 sıralarında bir grup askerin tek yönlü trafiğe kapattığı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’ydi. Kısa süre sonra sosyal medyadan “patlama sesleri” haberleri yayılmaya başladı. Köprülerdeki hareketliliğin düğmesine aslında saat 20.00’de basılmıştı. Kuleli Askeri Lisesi’nden çıkan silahlı iki grup Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’ne, bir grup da Kandilli-Beykoz istikametine gitti.

34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

İstanbul’da şehit sayısının en fazla olduğu Boğaziçi Köprüsü’nde, darbeci askerler köprüye gelen vatandaşların üzerine tankla dört kez atış yaptı. 32’si halktan, 2’si polis, 34 kişi şehit oldu. Hayatını kaybedenler arasında AK Parti’nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor. Bu olaydan sonra Boğaziçi Köprüsü’nün adı ‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirildi. Köprünün Anadolu yakası çıkışına bir de şehitler anıtı yapıldı. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirdiği kritik noktalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasıydı. Gece İBB önünde toplanan kalabalığa darbeciler ateş açtılar. Prof. Dr. İlhan Varank’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi şehit edildi.

ÇENGELKÖY’DE 7 ŞEHİT

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polise bulundukları noktaları terk etmemeleri, darbecilere direnmeleri konusunda telsiz emri geçince Çengelköy Polis Merkezi’nde görevli polisler, araçlarla tahkimat yaptılar. Kısa süre sonra darbeciler, polis merkezine ve sivillere ateş açtılar. Çengelköy’deki çatışmada gazeteci Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı ve Osman Yılmaz şehit oldu, 62 kişi yaralandı.

HELİKOPTERİ İNDİRMEDİLER

Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik saldırı, polisin ve halkın direnişi karşısında başarılı olamadı. Emniyetin Vatan Yerleşkesi’ne darbeci askerlerce hava desteği istenmesi üzerine gelen helikopter, eski lunaparkın bulunduğu boş alana inmek istedi. Polis ateş açınca Vakıf Gureba hastanesinin arkasındaki okulun bahçesine indi. Vatandaşların tepkisi üzerine helikopter, Topkule Kışlası’na döndü. Darbeci askerler, zırhlı araçları çevreleyen vatandaşların da desteğiyle gözaltına alındı. Tanklardan birinde darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği anlaşılan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat Aynacı yakalandı.

TANKLAR ATATÜRK HAVALİMANI’NDA

Atatürk Havalimanı, tanklarla gelen askerler tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Darbeciler, saat 22.15 itibarıyla havalimanına giriş-çıkışları kapattı. Uçuş kontrol kulesini ele geçirerek, tüm yurtiçi ve yurtdışı uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleriyle havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş-kalkışları engellendi. Askerler, havalimanına akın eden binlerce kişinin üzerine ateş etti. 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit düştü. Onlarca kişi yaralandı. Halkın direnişi karşısında askerler havalimanını terk etmek zorunda kaldı.

TAKSİM KONTROL ALTINDA

Hasdal Kışlası’ndan bir grup asker Taksim Meydanı’nı anıt ve çevresini, daha sonra meydana gelen yolları kontrol altına aldı. Vatandaşlar Taksim Meydanı’nda toplanmaya başlayınca, darbeciler yetersiz kaldı. TRT Harbiye Binası’nı işgalle görevlendirilmiş ikisi rütbeli sekiz asker de buraya yönlendirildi. Direniş karşısında anıt çevresinde sıkışan askerlere destek için Hasdal Kışlası’ndan da asker sevk edilmek istendi. Ancak vatandaşların yolları kapatması nedeniyle asker sevkiyatı başarısız oldu. Bu esnada darbeciler 39 kişiyi yaraladı.

İSTANBUL’UN “GÖZ”Ü İŞGAL EDİLDİ

Darbeciler, 3 bine yakın kamera ile İstanbul’un birçok noktasını kayıt altına alan ve anlık olarak MİT’e ileten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) 21.15’de işgal etti. Askerler, bilgisayarların ve elektronik eşyanın fişlerini çekti, server odalarına girerek sistemi engellemeye, kamera ve ekranları devre dışı bırakmaya çalıştı. Vatandaşların bina çevresinde toplanması üzerine kapılarda barikat kurdular. Çevreden ayrılmakta direnen halka ateş açtılar. Altı kişi yaralandı. Acıbadem’deki Türk Telekom Hizmet Binası’nın önüne saat 22.30 civarında gelen askeri birlik, binanın önünde, etrafındaki yol ve caddenin köşelerinde konuşlanarak giriş-çıkışı durdurdu. Acıbadem Türk Telekom binası civarında toplanmaya başlayan vatandaşların üzerine ateş açıldı. Beş kişi şehit düşerken, 18 kişi yaralandı. Darbeci askerler teslim oldu.

CUMHURBAŞKANI CNN TÜRK’TEN ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk’e “FaceTime” üzerinden bağlanarak halkı sokağa davet etmesi üzerine darbecilerin “WhatsApp” grubunda, “Bu TV’lerin susturulması gerekiyor”, “Çamlıca’daki antenlere müdahale edilmeli”, “Çamlıca Tepesi’ni gören tanklar antenleri vursunlar” paylaşımları yapıldı.

Helikoptere binen 14 darbeci asker, saat 03.10 sıralarında, içerisinde Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk’ün bulunduğu, o dönemki adıyla ‘Doğan Medya Center’in açık otoparkına indi. Yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan, inişten sonra ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak, “Genelkurmay yönetime el koydu, asker yönetime el koydu” diye bağırdı. Askerlerden bir grup Hürriyet, diğer grup da CNN Türk binasına girdi.

Bağcılar Emniyet Müdürlüğü’nden polislerle darbe girişimini engellemek isteyen vatandaşlar da Doğan Medya Center’a gelmeye başladı. Askerlerle polis memurları arasında çatışma yaşanırken, Binbaşı Mehmet Türk’ün komutasındaki 17 kişi, saat 04.00 sıralarında darbeci askerlere destek amacıyla helikopterle Doğan Medya Center’a intikal etti. Helikopter, Doğan Medya Center üzerinde iniş için alçalmaya başlarken darbeciler, polislere ve vatandaşlara ateş açtı. Paleti çatıya değen helikopter, polis memurlarının mücadelesi sonucu Topkule Kışlası’na dönmek zorunda kaldı. Polis memurlarının yoğun atışı ve gaz bombası kullanması nedeniyle darbeci askerler bina içine kaçtı. Polisler, askerleri bina içerisinde aramaya başladı. “Teslim olun” çağrısına uymayan Kaya, ayağından vuruldu. Diğer askerler de polis memurlarınca teslim alındı.

TRT’NİN BİNASI İŞGAL EDİLDİ

Kara Harp Akademisi’nde yapılan toplantıda görevlendirilen bir grup darbeci asker, saat 21.00-21.30 sıralarında silahlı ve tam teçhizatlı olarak yola çıktı. Askerler zırhlı araçlarla saat 22.30’a doğru TRT Ulus Yerleşkesi’ni, “Terör tehdidi var” diyerek boşalttı. 22.30 sıralarında TRT binası bahçesine 10 kadar asker, helikopterle indi. Darbeciler, TRT Arapça kısmına girdi. Bu arada dışarıda vatandaşlar toplanmaya başladı. Darbeci Albay Hüseyin Ergezen’in de aralarında bulunduğu beş kişi buradan temin ettikleri sivil kıyafetleri giyerek saat 06.00 sıralarında kaçtılar. Diğer darbeci askerler 07.45’te polis ekiplerine teslim oldu.

Hasdal Kışlası’ndan çıkan bir grup darbeci asker de 21.30-22.00 sıralarında Harbiye’deki TRT binasına geldi. Darbeciler, bina önündeki trafik polislerini silah tehdidiyle etkisiz hale getirip binayı ele geçirdi. Bir süre sonra halk TRT binası önünde toplanmaya başladı. Darbeciler, vatandaşların tepki göstermesi üzerine önce havaya, kimse dağılmayınca insanların üzerine ateş açtılar. Fahrettin Yavuz ve Murat Demirci ve Faslı Jaouad Merroune şehit düşttü. 48 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin “teslim olun” çağrısına ateşle karşılık veren askerler, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca teslim oldular.

VODAFONE ARENA’YA HELİKOPTERLE İNDİLER

Vodafone Arena stadına helikopterle inen darbeci 43 asker ve 3 sivil teknik personel, Albay Hamdi Acar ve Binbaşı Ali Akkaş önderliğinde toplandı. Stat kapılarını zorlayarak açan darbeciler, ateş açarak durdurdukları İETT otobüsüyle gittikleri Digitürk binasını işgal ettiler. Yayını durdurmayı başaramayınca cihazlara ateş açtılar. Daha sonra polise teslim oldular.