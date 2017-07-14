Murat Münir Ertekin’in iki yaş küçük kardeşi Köksal Ertekin, son konuşmalarını böyle anlattı.



Bir polis arkadaşını aradı. Onun haberi olmuş ama bir türlü söylemeye dili varmamış.



En sonunda Köksal Ertekin, sabah, kardeşinin görevli olduğu Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na gideceğini söyledi.



“Bir polis arkadaşımdan öğrendim. Abime ulaşamıyoruz, dedim. 17 şehit var çünkü. Haberi olmuş ama bir türlü bana söyleyemiyormuş.



En sonunda ben Özel Harekât’a gitmeye kalkışınca söyledi, ‘Abimiz şehit oldu’, dedi.”



Evliydi Murat Münir Ertekin. İki çocuğu vardı. Kızı 20, oğlu 13 yaşındaydı.



Ailesini çok severdi. Ama her şeyden önce vatanı gelirdi onun için.



Kardeşi Köksal Ertekin anlatıyor: “Babamla aynı yazıhanede çalışırlardı. Yengemle tanıştıktan sonra oranın onu geçindiremeyeceğini anlayınca sınava girdi.

Yengeme, ‘Artık kendi hürriyetimizi elimize aldık, polis oldum’ deyip, evlenme teklif etti. Şehit olursam diye başlayan cümleler kurardı. En son, ‘Şehit olursam çocuklara sen bak’ dedi.”