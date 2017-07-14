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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15 Temmuz Yıldönümü
14.07.2017 - 20:44, Son Güncelleme:

Haberlere gülen şehit diye çıktı

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Haberlere gülen şehit diye çıktı

Ali Alıtkan ömrünü gerçekten uğruna ölünecek kadar değerli bir şey için harcamak, şehit olmak istiyordu. 32 yaşındaydı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde doğmuş, Ankara, Mamak’ta ikamet ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde memurdu. Bitirdiği evliliğinin en güzel kazancı dünyalar tatlısı bir kız çocuğuydu. Yedi yaşındaki kızı, gözbebeğiydi.

O gece sokağa çıkmaya bir anda karar verdi. “Dur oğlum” diyen annesine “Bugün gitmeyeceğiz de ne zaman gideceğiz”, “Gitme, ortalık karışık” diyen babasına, “Baba bu dünyada kaybedecek neyimiz var” diye yanıt verdi. Arabaya binmeden önce kardeşini uyarmayı da ihmal etmedi ama; “Bir evden bir kişi yeter, sen çocukların başında dur”.

Bu kez de kardeşi onu dinlemedi.

Arabayı çok hızlı kullandığını anlattı kardeşi sonra. Abisinin yolda “Bugün ölürsek, çok güzel bir ölüm olacak” dediğini...

Olay yerine geldiğinde arabanın kapılarını kilitlemeyi unutacak kadar büyük bir heyecanla koşup gittiğini...

Kardeşi, arkasından yetişemedi bile, Kızılay’da gözden yitirdi ağabeyini. Bir daha hastane morgunda gördüler onu. Ama çok geçmeden bir video paylaşıldı internette. Ali Alıtkan’ın canını teslim ederken gülümsediği görülüyordu video’da.

Babası Ekrem Alıtkan anlattı: “Gülerek gitti çocuğum. Haberlere ‘gülen şehit’ diye çıktı. Çok inançlı biriydi. Sevmeyen kimse yoktu onu. Aramızda bir anlaşmazlık olsa, iki dakika sonra gelir, özür dilerdi, ‘Benim canım sıkkındı, kusura bakma’ der, gönlümü alırdı.”

Tek hayali, kızının iyi bir eğitim almasıydı Alıtkan’ın. Şehidin babası, oğlunun dualarının kabul olduğunu söylüyor. Devlet yetkilileri, küçük kızın eğitimiyle yakından ilgileniyormuş. Eğitim kısmı tamam da... Özleme çare yok. Küçük kızın “Neden benim babam öldü, hani ihtiyarlar ölürdü dede” sözlerine yanıt vermek zor.

Baba Alıtkan, oğlu şehadet makamına eriştiği için gururlu ama kalbinden neler geçtiği sorulunca sesi titremeye başlıyor: “Baba yüreği... Ne mutlu şehit babasıyız ama tabii kalp titriyor, göz doluyor...”

04:19Adım adım darbe girişimi süreci
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