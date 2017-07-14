Güneydoğu'ya gitmek için dört dilekçe verdi

Abisi Soner, kardeşinin o gece köprüde nöbetçi olduğunu söyledi. Sabaha karşı saat 04.30’da görüştüler. Abisine, “Ya burada göstermelik bir şeyler yapılıyor ama bakalım göreceğiz” dedi.



66. Zırhlı Birlik’teki albayla şehit oldu. Çatıştıkları adamlar Yunanistan’a kaçtı.



Evliydi Serdar Gökbayrak.



İki kızı, bir oğlu vardı.



Özel Harekâtçı’yken iki üniversite bitirdi üstüne.



Vatan dedin mi hiçbir şeye bakmazdı.



Abi Soner Açıkgöz anlatıyor: “Şubeye dört dilekçe vermiş. Yeni öğreniyorum. Güneydoğu’ya gitmek istiyormuş. Emekli olunca da hayvancılık yapmak istiyordu. Cıvıl cıvıl, yerinde duramayan bir adamdı. Biz gittiğini kabul etmiyoruz, onunla ilgili bir şeyi unuttuğumuz ve unutacağımız yok bizim...”