‘Gazi Meclis’te O Gece’ kitabı karekod ile yayınlandı

Kitapların 10 dildeki tam metnini karekodlarla PDF olarak 80 sayfaya sığdıran Ünüvar Hürriyet’e şunları söyledi: “TBMM tarafından basılan iki baskıdan sonra, PTT tarafından Türkçe ve İngilizce olarak, TİKA tarafından da Türkçe, İngilizce, Arapça, Arnavutça, Almanca, Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olarak tıpkı basımı yapıldı. Bu kitaplar yabancı misyonlara gönderildi. 10 dildeki kitabın ağırlığı 13 kilo olunca hem taşımak, hem de dağıtmak oldukça zordu. Günümüz teknoloji çağı. Kitapların her dildeki tam metnini karekodlarla PDF olarak 80 sayfaya sığdırdık. Kitabın sonuna da Anadolu Ajansı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan 15 Temmuz gecesi yaşananların kronolojisi ilave edildi. Böylece 80 sayfa olarak hazırlanan cep boy ‘Gazi Meclis’te O Gece’ kitabı ile hain darbe girişiminin TBMM’de yaşanan yansımalarının neredeyse dünyanın tümüne anlatılması hedeflendi. Okuyucu, cebinde taşıyabileceği yaklaşık 190 gram ağırlığındaki kitabın o dildeki metnini karekodla kolayca telefonu, tableti ya da bilgisayarına yükleyerek okuma imkânı bulacak.”

İZLE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz şehitleri için bir kısa film hazırlandı. Darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor.

15 TEMMUZ’U ANLAMAK İÇİN 8 KİTAP

1- 24 SAATİN HİKAYESİ

15 Temmuz’un simge isimlerinden biri Hande Fırat. CNN Türk ekranında elinde tuttuğu telefondan ülkenin kaderini değiştirecek konuşmayı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlandı. Hande Fırat, bir haberci olarak yaşadıklarını ’24 Saat: 15 Temmuz’un Kamera Arkası’ adlı kitapta anlattı.

2- DARBEYE GEÇİT YOK

Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz’un hikâyesini yazmak için bakanlar, milletvekilleri, emniyet müdürleri ve şehit aileleriyle konuştu. İddianameleri ve eklerini inceledi. Selvi, ‘Darbeye Geçit Yok’ kitabında darbe girişimine direnen farklı kesimlerin olağanüstü mücadelesini anlattı.

3- DEMOKRASİ KAHRAMANLARI

15 Temmuz’da 251 kişi şehit oldu, kimdi bu insanlar? Hangi duyguyla sokağa çıktılar? Ölümü nasıl göze aldılar? İpek Özbey, Güliz Aslan ve İpek İzci, şehit ailelerine tek tek ulaştı. “Biz çok iyi bir aileydik” diyen eşler, psikolojik destek gören çocuklar, gururla gözyaşını saklayan babalar anlattı.

4- YAPBOZUN PARÇALARI

15 Temmuz’u tek başına bir darbe girişimi olarak mı alacağız yoksa geniş fotoğrafa mı yerleştireceğiz? Ceyhun Bozkurt ve Mete Yarar, ‘Darbenin Kayıp Saatleri’nde yapbozun küçük bir parçasını değil, bütün şablonu okuyabileceğiniz önemli verileri aktarmaya çalışıyor.

5- EN UZUN GECE

15 Temmuz darbecileri bu cesareti nereden buldular? Bir tarikatın mensupları TSK gibi bir cumhuriyet ocağına nasıl kümelendiler? En etkili rütbelere nasıl yükseldiler? Nasıl taktikler izlediler? Tolga Gürakar’ın hazırladığı kitapta Ahmet Yavuz, Naim Babüroğlu gibi komutanların yanı sıra pekçok uzman görüşlerini anlattı.

6- KUMPASTAN DARBEYE FETÖ

Yalçın Akdoğan, ‘Asker Sivil İlişkileri-Kumpastan Darbeye FETÖ’kitabının ilk bölümünde asker-sivil ilişkilerine, ikinci bölümde FETÖ/PDY’nin nasıl bir örgüt olduğuna, üçüncü bölümdeyse AK Parti’ye karşı yürütülen psikolojik harekât ve Erdoğan’ın bu süreçlerdeki liderliğine değiniyor.

7- MİLLETİN ZAFERİ

15 Temmuz’un doğru bir şekilde anlaşılması ve hafızalarımızda her daim canlı kalması için daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu açık. SETA yayınlarından çıkan Burhanettin Duran ve Fahrettin Altun’un kaleme aldığı ‘Milletin Zaferi: 15 Temmuz’, anlamlandırma sürecine önemli bir katkıda bulunuyor.

8- HABERCİLERİN KALEMİNDEN

15 Temmuz’da herkesin bir hikâyesi var. O hikâyeleri televizyonlardan, gazetelerden takip ettiniz. Haberleri sizlere ulaştıranların da hikâyeleri var. Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 15 Temmuz’u en sıcak noktalarda yaşayan 102 habercinin yaşadıklarını ‘Kalkışma’da derledi.