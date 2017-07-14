En sevdiği yemeği artık pişirmiyorlar
1985 yılında Gaziantep’te doğdu Mehmet Demir. Altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğuydu. Futbolu çok severdi. Galatasaraylıydı, arkadaşlarıyla halı sahada sık sık maç yapardı.
2003 yılında girdiği Marmara Teknik Eğitim Fakültesi’ndeki Makine Eğitimi Bölümü’nü 2007 yılında bitirdi. Öğretmen olmayı çok istiyordu ancak ataması yapılmayınca polis olmaya karar verdi.
2009’da altı ay süreyle Merzifon Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim aldıktan sonra Gaziantep’te Şahinbey ilçesi Ocaklar karakolunda üç yıl görev yaptı. En son, Ankara Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı’nda helikopter teknisyeni olarak çalışıyordu Mehmet Demir.
En sevdiği yemek yuvalamaydı, bu bayram yiyemediler
Kendisinden dört yaş büyük olan abisi Abdülkadir Demir’e göre kardeşi melek gibiydi, dürüsttü, bugüne kadar kimseyle kavgası, dövüşü olmamıştı. İki kardeş, dertleşir, muhabbet ederdi sık sık. Abi Demir’e göre kardeşi, onun hem arkadaşı hem de çocuğuydu...
15 Temmuz’da görev yaptığı yerde, Gölbaşı’nda şehit düştü. Çocukları çok seviyordu, yeğenlerine de çok düşkündü. Yeliz Hanım ile üç buçuk yıllık evliydi, artık kendilerinin de bir çocuklarının olmasını çok istiyordu. Hayali, yarım kaldı.
Demir Ailesi hep birlikte oldukları bayram günlerini artık hüzünle anıyor. Her bayramda, Antep’in en özel yemeklerinden biri olan yuvalama pişirirlerdi. Bu,
Demir’in en sevdiği ritüellerden biriydi ama bu bayramda pişirmediler, pişiremediler. “Kendisi olmayınca boğazımızdan geçmezdi” diyor abisi.
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