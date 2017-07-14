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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15 Temmuz Yıldönümü
14.07.2017 - 21:12, Son Güncelleme:

En sevdiği yemeği artık pişirmiyorlar

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En sevdiği yemeği artık pişirmiyorlar

1985 yılında Gaziantep’te doğdu Mehmet Demir. Altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğuydu. Futbolu çok severdi. Galatasaraylıydı, arkadaşlarıyla halı sahada sık sık maç yapardı.

2003 yılında girdiği Marmara Teknik Eğitim Fakültesi’ndeki Makine Eğitimi Bölümü’nü 2007 yılında bitirdi. Öğretmen olmayı çok istiyordu ancak ataması yapılmayınca polis olmaya karar verdi.

2009’da altı ay süreyle Merzifon Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim aldıktan sonra Gaziantep’te Şahinbey ilçesi Ocaklar karakolunda üç yıl görev yaptı. En son, Ankara Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı’nda helikopter teknisyeni olarak çalışıyordu Mehmet Demir.

En sevdiği yemek yuvalamaydı, bu bayram yiyemediler
Kendisinden dört yaş büyük olan abisi Abdülkadir Demir’e göre kardeşi melek gibiydi, dürüsttü, bugüne kadar kimseyle kavgası, dövüşü olmamıştı. İki kardeş, dertleşir, muhabbet ederdi sık sık. Abi Demir’e göre kardeşi, onun hem arkadaşı hem de çocuğuydu...

15 Temmuz’da görev yaptığı yerde, Gölbaşı’nda şehit düştü. Çocukları çok seviyordu, yeğenlerine de çok düşkündü. Yeliz Hanım ile üç buçuk yıllık evliydi, artık kendilerinin de bir çocuklarının olmasını çok istiyordu. Hayali, yarım kaldı.

Demir Ailesi hep birlikte oldukları bayram günlerini artık hüzünle anıyor. Her bayramda, Antep’in en özel yemeklerinden biri olan yuvalama pişirirlerdi. Bu,
Demir’in en sevdiği ritüellerden biriydi ama bu bayramda pişirmediler, pişiremediler. “Kendisi olmayınca boğazımızdan geçmezdi” diyor abisi.

04:19Adım adım darbe girişimi süreci
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