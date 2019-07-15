Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz: ihanete karşı büyük kenetlenme

Türkiye, 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış bir grup Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunca başlatılan hain bir darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Esasen bu kalkışma, Türkiye’yi yükseliş rotasından döndürmek için FETÖ’cü ihanet çetesi eliyle bir süredir farklı veçhelerle yürütülmekte olan ancak her biri boşa çıkarılan darbe girişimlerinin bir devamıydı. FETÖ bu defa kendisi için son çare olarak gördüğü ve yıllardır sinsice yol aldığı ordu içindeki teröristlerini harekete geçirmiş; milletin tankını, silahını, uçağını millete doğrultmuştu.

Ne var ki ihaneti yakından tanıyan feraset sahibi milletimiz, bu darbe görünümlü işgal girişiminin de istiklal ve istikbaline yönelik bir saldırı olduğunun bilinciyle kurşunlara ve bombalara karşı durmakta bir an bile tereddüt etmedi. O gece kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla meydanları dolduran halkımız ve kahraman güvenlik güçlerimiz destan yazdı. Her biri, çıktıkları yolun şehadet gibi kutlu bir sonla bitebileceğinin idrakiyle yılmadan vatanlarını müdafaa eden kahramanlardı. Bu direnç karşısında gözü dönen terör örgütü mensupları geceden sabaha kadar 251 vatandaşımızı şehit etti, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaraladı. Bir seferberlik ruhu ile atlatılan bu badire de Türk milletinin istiklal ve istikbaline yönelik bir tehdit karşısında nasıl tek yürek olarak ülkesini cansiperane savunabildiğini dosta düşmana göstermiş oldu.

MUKADDES SİLSİLENİN SON HALKASI

Türk milletinin tarihinde dönüm noktalarını daima “büyük kenetlenmeler” belirlemiştir. İşte üç yıl önce bugün bu kenetlenmelerin bir örneğine daha şahit olduk. Üç yıl önce bugün, milletimiz bir seferberlik ruhuyla geleceğimize kast eden bir cuntaya karşı canı pahasına direnmekte ittifak etti. Üç yıl önce bugün milyonlar havalimanlarını, meydanları ve caddeleri ete kemiğe bürüyerek, demokrasiden ve millet iradesinden geçilemeyeceğine bütün dünyayı şahit kıldı. Bu direniş mukaddes bir silsilenin son halkasıdır. 15 Temmuz destanı, milletimizin her bir ferdinin ulvi bir gaye söz konusu olduğunda sağına soluna bakmadan “ben varım” dediği ve derhal seferber olma basiretini sergilediği bir örnek olarak tarih sayfalarına yazıldı. Türkiye bugün karanlık bir örgütün ve onun elebaşının hastalıklı zihniyetine teslim olmamışsa bu, milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği şanlı direniş sayesindedir.

15 Temmuz darbe girişimini sadece bir cuntanın siyasi iktidarı ele geçirme denemesi olarak görmek eksik bir bakış olacaktır. Darbeye kalkışan cunta, ülkemizin ekonomi, savunma ve altyapı alanındaki atılımlarını kendi çıkarları lehine tahrip etme amacındaki uluslararası bir organizasyonun sadece taşeronudur.

MİLLİ İRADE SAYESİNDE

Darbe girişiminin millet eliyle akamete uğratılması sonrasında devletin içerisinde onlarca yıldır yuvalanmış yabancı ellerin maşaları tek tek temizlenmeye başlanmıştır. Devletin içerisindeki ihanet şebekesinin ayıklandığı bu arınma süreci sayesinde Türkiye bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda siyasî, malî, ekonomik, adlî, askerî, kültürel ve diğer bütün alanlarda tam bağımsız politikalar üretip uygulayabilir noktaya gelmiştir. Bugün ülkemizin bütünlüğünü tehdit eden terör unsurlarını milli İHA’larımız ve milli SİHA’larımız ile inlerinde etkisiz hale getirebiliyorsak, Doğu Akdeniz’de milli menfaatlerimiz hilafına kurulan oyunları bozan bir irade gösterebiliyorsak, ülkemizin acil ihtiyacı olan savunma ekipmanlarını kimseden icazet almadan en faydalı şekilde temin edebiliyorsak ve bölgemizde sınırları yeniden çizmeye niyetli küresel güçlere karşı dimdik durabiliyorsak milletimizin 15 Temmuz’da kenetlenip milli iradeye sahip çıkması sayesindedir.

15 Temmuz, aziz milletimizin ülkemizde darbeler tarihine nokta koyduğu kutlu bir gündür. 15 Temmuz, sadece Türkiye değil dünya demokrasi tarihinde de bir halkın bizatihi inisiyatif alarak bir askeri darbeyi önlediği eşsiz bir tarihtir. 15 Temmuz, Türkiye’de askeri, siyasi ve ekonomik tiranlık hevesindeki odaklara Cumhuriyet tarihinin en ağır tokadını indirmiş bir zaferdir. 15 Temmuz zaferi gelecek nesillerimiz için daha özgür, daha sivil, daha demokratik, daha müreffeh bir Türkiye’nin umut ışığıdır, ilham kaynağıdır.

BİR SINAV GECESİ

Diğer yandan 15 Temmuz, milletimizin dost ve düşmanlarını apaçık ortaya çıkaran bir sınav gecesidir. O gece vatanı için can veren kahramanları da, dost ve demokrat görünüp cunta borazanlığı yapan riyakarları da asla unutmayacağız. Darbe girişimi sonrası Türkiye’nin seçilmiş demokratik hükümeti ile dayanışma için yanımızda duran dost ve müttefiklerimiz de cunta savunuculuğuna soyunan, hainlere sığınma hakkı veren mihraklar da Türk milletinin ve devletinin hafızasında mahfuzdur.

O karanlık gecede vatan uğruna canlarını vermekten imtina etmeyen 251 şehidimizi rahmetle, her biri bir dağ gibi 2 bin 193 gazimizi saygıyla hatırlayacağız. Seyit Onbaşı, Sütçü İmam, Şerife Bacı, Tayyar Rahime ve diğer tüm kahramanlarımız gibi onları da nesiller boyu minnetle, gururla anacak, aziz hatıralarını daima yaşatacak ve bize emanet bıraktıkları ailelerini gözümüz gibi esirgeyeceğiz. Uğruna canlarını ve kanlarını verdikleri demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi korumak için, cuntacılardan ve destekçilerinden hesap sormaya devam edeceğiz.

HESAP VERECEKLER

FETÖ terör örgütünün elebaşını ve yönetici kadrosunu teslim almaya yönelik çabalarımızı uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Temmuz ihanetinde parmağı olanlar adalet önünde hesap vermeye devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, üzerine hesap yapılacak, manipüle edilecek, dışarıdan yönlendirilecek bir ülke olmadığını ve devletimizin bekasına kast etmenin bedelinin ne olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz.

Bir milleti millet yapan en önemli unsur, ortak bir mukadderata sahip olmaktır. Tarihimizdeki büyük kenetlenmelerin bize öğrettiği en önemli ders, ortak değerlerimiz ve milli menfaatlerimiz karşısında farklılıklarımızın, parçalanmaz bir birlikteliğin yapı taşlarını oluşturabilmesidir. 15 Temmuz destanı, Cumhuriyet tarihinde millet olduğumuzu en fazla hissettiğimiz anlardan biridir ve gelecekte de bizi birleştiren değerlere hep birlikte nasıl sahip çıkacağımızı gösteren çok kıymetli bir semboldür. Biz faniler elbette gelip geçeceğiz, fakat milletimizin bağımsızlığına kastedenlere 15 Temmuz’da verdiği cevabın yankısı ilelebet sürecektir.