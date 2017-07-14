Bizi taçlandırdılar
Bülent Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın koruma astsubayıydı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı’nda FETÖ/PDY’cilere mukavemet gösterdiği gerekçesiyle şehit edildi.
Şahnaz Aydın ile 20 yıldır evliydi. Aynı memlekette büyümüşlerdi, ablasının komşusuydu tanıştıklarında. 19 yaşında bir kızları ve 15 yaşında oğulları var.
Her zaman çok yoğundu. Yurtdışında ve Doğu’da çok görev yaptı, birçok komutanın korumalığını üstlendi.
En çok birlikte akşam masada toplaşmayı, yemek yemeyi ve kahvaltıyı severlerdi. Özellikle Bülent Aydın bir yağda yumurta yapardı ki, yiyen mest olurdu.
Çok yönlüydü. Kamu yönetimi 3’üncü sınıfta okuyordu. Balıkadam, kurbağaadam brövesi vardı. Dalgıçlık, paraşüt, daha ne sayılabilir ki...
Çocuklarıyla arkadaş gibiydi. Onların her isteğini yerine getirmeye çalışırdı. Bilimi çok severdi, Aziz Sancar’a da hayrandı.
En son o akşam saat 20.35’te konuştu karı-koca... Eşinin sesinden hiçbir şey sezmedi Şahnaz Aydın: “Daha önce bir asker eşiydim, şimdi şehit asker eşiyim. Bizi taçlandırdılar” diyor.
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