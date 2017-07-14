Bir hafta önce rüyasında gördü

Bir de mesaj attı. Yine “Sizi seviyorum!” diyordu.



Genelkurmay Başkanlığı’nda çatışırken şehit oldu Fırat Bulut.



Bir hafta önce gördüğü rüyayı anlatmış 9 yıllık eşine: Elinde Türk bayrağı varmış, düşmanlarla savaşıyormuş.



Küçük kızları, babası şehit olduğunda henüz beş yaşındaydı. Küçücük bir çocuğa anlatmak kolay değildi. Babasının defnedileceği gün pedagogla görüştü annesi. Ona öyle yaklaştı.



Zordu...



Tıpkı bir daha onu görememenin zor olduğu gibi...



Gamze Bulut, kızının babasına şiirler yazdırdığını söylüyor. Henüz okuma-yazma bilmiyor, o söylüyor, annesi yazıyor. Resmine sarılıp, öpüyor babasını.

Neyse ki anneannesi ve dedesi hep yanlarında.



Gamze Bulut “Onu çok özlüyorum” diyor: “Beraber vakit geçirmemizi, elini tutmayı, gözlerine bakmayı özlüyorum...”



“Ölene kadar eşimi seveceğim, bunu lütfen yazın. Bir daha dünyaya gelirsem yine onunla evleneceğim” diyor 31 yaşındaki Gamze Hanım.



Her gün haberleri izliyor. İzledikçe “Asla boyun eğmeyeceğiz” diyor: “Benim eşim çok şerefli bir şekilde şehit oldu. Onların yaptıkları karşısında sessiz kalmayacağız. Hak ettiklerini bulsunlar, ben hakkımı helal etmiyorum”...