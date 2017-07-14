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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15 Temmuz Yıldönümü
14.07.2017 - 20:34, Son Güncelleme:

Bazen eğitimci bazen arkadaş

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Bazen eğitimci bazen arkadaş

15 Temmuz akşamı darbeci askerlerin işgal ettiği yerlerden biriydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vezneciler’deki binası.

Darbeci askerlerle polis arasındaki çatışma tam beş saat sürdü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye taşınıyordu. İki kişinin ölüm haberi gelmişti. Biri Tahsin Gerekli’ydi. Diğeri ise İlhan Varank...Türkiye, İlhan Varank’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın kardeşi olduğunu o gün öğrendi. Açıklamayı dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Twitter üzerinden yapmıştı.

Prof. Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı’ydı. Öğrencileri tarafından çok seviliyordu. Öyle ki öğrencileri, Saraçhane’de şehit olan Varank’ın isminin fakülteye verilmesi için kampanya başlattı:

“Tanıyan her insanın sevdiği, ilk görüşte sempatik tavırlarıyla insanın kalbini yumuşatan, bazı etiketleri taşırken, bazı makamlarda otururken, yükseldikçe küçülmenin nasıl bir şey olduğunu göstererek herkese ders veren Prof. Dr. İlhan Varank hocamızı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kaybetmiş olmanın tarifsiz üzüntüsü içerisindeyiz. Bazen eğitimci, bazen arkadaş, bazen hoca, bazen baba, bazen abi olarak birçok konuda sıkıntılarımıza çözüm bulan, mezun olup ne olduğunu anlamadığımız zamanlarda iş bulma konusunda bizi yönlendiren, cesaretlendiren hocamızın adını sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Onun öğrencileri olarak, ‘Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin isminin ‘Yıldız Teknik Üniversitesi İlhan Varank Eğitim Fakültesi’ olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor ve gereğinin yapılmasını arz ediyoruz.”

Saat 21.15’te kardeşi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank’a mesaj atmış o gece, “İyi misin” diye. Sonra bir mesaj da kardeşinin eşine, “Sakın dışarı çıkmayın”...

Ancak saat 00.14 olduğunda bölüm başkanı olduğu grupta, “Arkadaşlar biz de korkarsak herkes korkar. Ben dışarı çıkacağım” yazmış.

Önce Vatan Caddesi’ndeydi İlhan Varank, sonra Saraçhane’ye gitti.

Orada şehit edildi.

04:19Adım adım darbe girişimi süreci
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