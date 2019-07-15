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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HÜRRİYET/ 15 TEMMUZ DESTANI
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

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15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

Hürriyet fotomuhabirleri Rıza Özel ve Selçuk Şamiloğlu seçti

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

TANKLARI DURDURAN CESARET - İSMAİL COŞKUN - İHA

O gece FETÖ darbecilerinin hesaplamadığı şey, halk direnişiydi. Tankları durduran insanların direncini İhlas Haber Ajansı’ndan İsmail Coşkun’un İstanbul Atatürk Havalimanı önünde çektiği bu fotoğraf ortaya koydu.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

DARBENİN ACIMASIZ YÜZÜ OSMANCAN GÜRDOĞAN - DEPO PHOTOS

15 Temmuz gecesi yaşanan vahşeti en net gösteren fotoğraflardan biri Depo Photos ajansından Osmancan Gürdoğan imzasını taşıyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeye direnen halkın üzerine sürülen tanklar, birçok vatandaşı metrelerce yükseklikteki üstgeçitten aşağı attı. Onlarca insanımız bu noktada şehit oldu. Osmancan Gürdoğan’ın bu fotoğrafı 2017 yılında TFMD yarışmasının en prestijli ödülünü alarak “Yılın Basın Fotoğrafı” seçildi.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

GENELKURMAY ÖNÜNDE DİRENİŞ - RIZA ÖZEL - HÜRRİYET

15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeye direnen vatandaşlar.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

MECLİS VURULDU - RIZA ÖZEL - HÜRRİYET

15 Temmuz gecesi Hürriyet foto muhabiri Rıza Özel, Ankara’da hem Genelkurmay Başkanlığı’nda hem de Meclis’te yaşananları fotoğraflarına taşıdı. Gece boyunca bombalanan ve adeta savaş alanına dönen TBMM, sabahın ilk ışıklarında böyle görünüyordu.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

CUMHURBAŞKANININ DARBE SONRASI İLK KARESİ - HÜSEYİN ALDEMİR - REUTERS

Darbe girişiminin ilk anlarında Marmaris’te olan ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm gece buradan ayrılmadı. Geceyi havalimanında geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin atlatılmasının ardından 16 Temmuz’da ilk kez havalimanından ayrılırken Reuters fotomuhabiri Hüseyin Aldemir deklanşöre bastı. Bu kareyle Hüseyin Aldemir TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda siyaset kategorisinde üçüncülük kazandı.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

DARBE GİRİŞİMİNİN SİMGELERİNDEN - TÜMAY BERKİN REUTERS

Tümay Berkin, Reuters adına çektiği Genelkurmay Başkanlığı önünde tankların üzerine çıkan vatandaşların fotoğrafıyla kara gecenin önemli karelerinden birine imza attı. Tümay Berkin’in fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri oldu. Ankara ve İstanbul’da bilboard’lara taşındı. Bu karenin resimleri yapıldı, illüstrasyonları ve farklı tasarımları uzun süre boyunca kullanıldı.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

BİR KARE FOTOĞRAF İÇİN HAYATINI ORTAYA KOYDU - SELÇUK ŞAMİLOĞLU - HÜRRİYET

Hürriyet fotomuhabiri Selçuk Şamiloğlu, darbe girişiminde yaşananları fotoğraflarla kayıt altına alırken hayatını tehlikeye atan isimlerden biri oldu. Selçuk Şamiloğlu, Taksim’de darbeye karşı başlayan direnişin ilk anlarını fotoğrafladıktan sonra Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) gitti. Burada acımasızca darpedilen Selçuk Şamiloğlu’nun fotoğraf makinesi parçalandı ve kendisi olayın ardından uzun süre hastanede tedavi gördü.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

DARBEYE SİVİL SET - SEDAT SUNA - EPA

European Pressphoto Agence (EPA) foto muhabiri Sedat Suna’nın İstanbul Taksim’de çektiği kare, 15 Temmuz darbe girişimi önünde halkın duruşunu gösteren en başarılı fotoğraflardan biri. Askerin silahını tutup darbeye direnen sivil polisin fotoğrafı, dünyanın pek çok saygın dergi ve gazetesinin kapağında yayımlandı. Bu kare, Sedat Suna’ya Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında da haber kategorisinde üçüncülük getirdi.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

TANKIN ÖNÜNE YATTI, ATEŞ AÇIP ŞEHİT ETTİLER - AHMET İZGİ - ANADOLU AJANSI

Anadolu Ajansı (AA) yatan bir vatandaşı fotoğrafladı. Ahmet İzgi, bu fotoğrafı çektikten birkaç dakika sonra büyük bir acıya tanıklık etti. Tanktan açılan ateşle yerde yatan vatandaş şehit düştü.

15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf

TANKLARA GÖĞÜS GERDİLER - MURAT ŞENGÜL - SABAH

Sabah fotomuhabiri Murat Şengül, darbe gecesinin İstanbul’daki en yakın tanıklarından biri oldu. O gece birçok noktada fotoğraf çeken Murat Şengül, başarısız darbe girişiminin ardından sabahın ilk ışıkları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tanklara göğüs geren vatandaşları karesine taşıdı.

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