15 Temmuz’u en iyi anlatan 10 fotoğraf
Hürriyet fotomuhabirleri Rıza Özel ve Selçuk Şamiloğlu seçti
TANKLARI DURDURAN CESARET - İSMAİL COŞKUN - İHA
O gece FETÖ darbecilerinin hesaplamadığı şey, halk direnişiydi. Tankları durduran insanların direncini İhlas Haber Ajansı’ndan İsmail Coşkun’un İstanbul Atatürk Havalimanı önünde çektiği bu fotoğraf ortaya koydu.
DARBENİN ACIMASIZ YÜZÜ OSMANCAN GÜRDOĞAN - DEPO PHOTOS
15 Temmuz gecesi yaşanan vahşeti en net gösteren fotoğraflardan biri Depo Photos ajansından Osmancan Gürdoğan imzasını taşıyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeye direnen halkın üzerine sürülen tanklar, birçok vatandaşı metrelerce yükseklikteki üstgeçitten aşağı attı. Onlarca insanımız bu noktada şehit oldu. Osmancan Gürdoğan’ın bu fotoğrafı 2017 yılında TFMD yarışmasının en prestijli ödülünü alarak “Yılın Basın Fotoğrafı” seçildi.
GENELKURMAY ÖNÜNDE DİRENİŞ - RIZA ÖZEL - HÜRRİYET
15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeye direnen vatandaşlar.
MECLİS VURULDU - RIZA ÖZEL - HÜRRİYET
15 Temmuz gecesi Hürriyet foto muhabiri Rıza Özel, Ankara’da hem Genelkurmay Başkanlığı’nda hem de Meclis’te yaşananları fotoğraflarına taşıdı. Gece boyunca bombalanan ve adeta savaş alanına dönen TBMM, sabahın ilk ışıklarında böyle görünüyordu.
CUMHURBAŞKANININ DARBE SONRASI İLK KARESİ - HÜSEYİN ALDEMİR - REUTERS
Darbe girişiminin ilk anlarında Marmaris’te olan ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm gece buradan ayrılmadı. Geceyi havalimanında geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin atlatılmasının ardından 16 Temmuz’da ilk kez havalimanından ayrılırken Reuters fotomuhabiri Hüseyin Aldemir deklanşöre bastı. Bu kareyle Hüseyin Aldemir TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda siyaset kategorisinde üçüncülük kazandı.
DARBE GİRİŞİMİNİN SİMGELERİNDEN - TÜMAY BERKİN REUTERS
Tümay Berkin, Reuters adına çektiği Genelkurmay Başkanlığı önünde tankların üzerine çıkan vatandaşların fotoğrafıyla kara gecenin önemli karelerinden birine imza attı. Tümay Berkin’in fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri oldu. Ankara ve İstanbul’da bilboard’lara taşındı. Bu karenin resimleri yapıldı, illüstrasyonları ve farklı tasarımları uzun süre boyunca kullanıldı.
BİR KARE FOTOĞRAF İÇİN HAYATINI ORTAYA KOYDU - SELÇUK ŞAMİLOĞLU - HÜRRİYET
Hürriyet fotomuhabiri Selçuk Şamiloğlu, darbe girişiminde yaşananları fotoğraflarla kayıt altına alırken hayatını tehlikeye atan isimlerden biri oldu. Selçuk Şamiloğlu, Taksim’de darbeye karşı başlayan direnişin ilk anlarını fotoğrafladıktan sonra Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) gitti. Burada acımasızca darpedilen Selçuk Şamiloğlu’nun fotoğraf makinesi parçalandı ve kendisi olayın ardından uzun süre hastanede tedavi gördü.
DARBEYE SİVİL SET - SEDAT SUNA - EPA
European Pressphoto Agence (EPA) foto muhabiri Sedat Suna’nın İstanbul Taksim’de çektiği kare, 15 Temmuz darbe girişimi önünde halkın duruşunu gösteren en başarılı fotoğraflardan biri. Askerin silahını tutup darbeye direnen sivil polisin fotoğrafı, dünyanın pek çok saygın dergi ve gazetesinin kapağında yayımlandı. Bu kare, Sedat Suna’ya Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında da haber kategorisinde üçüncülük getirdi.
TANKIN ÖNÜNE YATTI, ATEŞ AÇIP ŞEHİT ETTİLER - AHMET İZGİ - ANADOLU AJANSI
Anadolu Ajansı (AA) yatan bir vatandaşı fotoğrafladı. Ahmet İzgi, bu fotoğrafı çektikten birkaç dakika sonra büyük bir acıya tanıklık etti. Tanktan açılan ateşle yerde yatan vatandaş şehit düştü.
TANKLARA GÖĞÜS GERDİLER - MURAT ŞENGÜL - SABAH
Sabah fotomuhabiri Murat Şengül, darbe gecesinin İstanbul’daki en yakın tanıklarından biri oldu. O gece birçok noktada fotoğraf çeken Murat Şengül, başarısız darbe girişiminin ardından sabahın ilk ışıkları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tanklara göğüs geren vatandaşları karesine taşıdı.
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