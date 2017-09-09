15 Temmuz sergisine izin vermeyen AKPM'ye tepki

Küçükcan, dün yaptığı yazılı açıklamada, Fransa’nın Strasbourg kentinde 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AKPM Genel Kurulu IV. Dönem Toplantısı sırasında, 15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yıldönümü olması dolayısıyla bir fotoğraf sergisi düzenlenmesinin kararlaştırıldığını aktardı.



Küçükcan, serginin Türk halkı ve AKPM Türk heyeti için büyük önem taşıdığına dikkati çekilmesine rağmen AKPM idaresince “yer sıkıntısı” olduğu gerekçe gösterilerek sergi yeri temin edilmediğini belirttti. Küçükcan, “15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yılı olması hasebiyle gerçekleştirmek istediğimiz 15 Temmuz sergisine AKPM tarafından yer temin edilmemesini en şiddetli şekilde kınıyorum” dedi.