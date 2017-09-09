Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>15 Temmuz sergisine izin vermeyen AKPM'ye tepki

    15 Temmuz sergisine izin vermeyen AKPM'ye tepki

    ANKARA
    09.09.2017 - 00:50 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 00:50

    AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, 15 Temmuz’un birinci yılı dolayısıyla düzenlemek istedikleri sergiye AKPM tarafından yer temin edilmemesini kınadıklarını dile getirdi.

    Küçükcan, dün yaptığı yazılı açıklamada, Fransa’nın Strasbourg kentinde 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AKPM Genel Kurulu IV. Dönem Toplantısı sırasında, 15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yıldönümü olması dolayısıyla bir fotoğraf sergisi düzenlenmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

    Küçükcan, serginin Türk halkı ve AKPM Türk heyeti için büyük önem taşıdığına dikkati çekilmesine rağmen AKPM idaresince “yer sıkıntısı” olduğu gerekçe gösterilerek sergi yeri temin edilmediğini belirttti. Küçükcan, “15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yılı olması hasebiyle gerçekleştirmek istediğimiz 15 Temmuz sergisine AKPM tarafından yer temin edilmemesini en şiddetli şekilde kınıyorum” dedi. 

    Etiketler: AKPM , 15 Temmuz , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri