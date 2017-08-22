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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çalışmalar tamamlandı

    DHA
    22 Ağustos 2017 - 02:20Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 02:20

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki yenileme çalışmaları bugün itibariyle sona erdi. ÿKöprü 6 şeritli olarak hizmet vermeye başladı.

    Köprü’deki çalışmalar 12 Haziran’da başlamıştı. Çalışmalar 4 aşamada gerçekleşti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2’şer gidiş ve 2’şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti. Normal şartlarda çalışmaların 25 Ağustos’ta bitmesi bekleniyordu. Çalışmalar hızlandırılarak bu gece itibariyle bitirildi.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız bu gece yarısı itibariyle yani, 21 Ağustos’u 22 Ağustos’a bağlayan gece yarısı itibarıyla bitirmiş olacağız. Köprü 6 şeritle birlikte yeniden hizmet verecek. 82 kişilik bir ekiple gece gündüz çalışarak, 31 Ağustos diye deklare etmiştik, daha sonra 25 Ağustos’a taşıdık ama özellikle bayramla ilgili hareketliliğinde başlayacağını düşünerek çalışmaları hızlandırdık. Bundan sonraki en erken çalışmaya 20 yıl sonra ihtiyaç duyulacak. Toplam 6 veya 7 günde bitecek. Bundan sonra uzun soluklu bir çalışma olmayacak. Bu gece yarısı en son çalışmamızı da bitirmiş olacağız" demişti.

    Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , boğaziçi köprüsü , çalışma
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