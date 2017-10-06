15 Temmuz mağdurlarının avukatlarına ücret için KHK

Hükümet, FETÖ davalarının sanıklarının, avukatlarına yüksek düzeyde savunma bedeli ödemeleri üzerine mağdur ve müşteki avukatları için düğmeye bastı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve kurumlara bir yazı gönderilerek 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin hukuki yardıma erişebilmeleri için mevzuat çalışması başlatılması istendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı talimatın ardından bir çalışma yaptı. Bakanlık tarafından mağdur ve müşteki avukatlarına verilecek ödemeler de belirlendi. Çalışmanın ardından Başbakanlık yetkilileri ile yapılan mevzuat düzenlemesinde, “15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatlarına asgari avukat ücretinin 4 katı verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadesi yer aldı. Düzenlemenin, yakında çıkartılması planlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yapılacağı öğrenildi.