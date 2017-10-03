15 Temmuz mağdurları için avukat talimatı

Bu talimatın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, müşteki ve mağdur avukatlarına ödenecek ücretin arttırılması ve adli yardım sisteminden yararlanılması için çalışma başlattı. Avukat ücretlerinin 15 Temmuz şehit ve aileleri için toplanan SMS yardımlarından karşılanması planlanıyor.



800 LİRALIK ÜCRET ARTACAK

Hükümet, FETÖ davalarında sanık avukatlarına yüksek düzeyde savunma bedeli ödenmesi üzerine mağdur ve müşteki avukatları için harekete geçti. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım’ın talimatıyla bakanlık ve kurumlara bir yazı gönderilerek 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin hukuki yardıma erişebilmeleri için mevzuat çalışması başlatılması istendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı talimatın ardından bir çalışma yaptı. Çalışmada bakanlık tarafından mağdur ve müşteki avukatlarına verilecek ödemeler de belirlendi. Buna göre avukatlara ödenen yaklaşık 800 TL olan CMK ücreti davanın durumuna ve taraf sayısına göre değişecek.



SMS PARALARI İLE YARDIM SEÇENEĞİ

Bakanlık ve Başbakanlık şu an mağdur ve müşteki avukatlarının ücret artışının nereden karşılanacağı sorusuna çözüm arıyor. Edinilen bilgiye göre ücret artışında kullanılacak paranın 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerine yardım için toplanan SMS paralarından karşılanması da seçenekler arasında. Bakanlığın yardımları nasıl yapacağına dair mevzuatta bir düzenleme yapılması, buna göre de bütçe, usül ve esasların belirlenmesi için çalışma yapılıyor. Bakanlık çalışmayı bu hafta içerisinde Başbakanlığa sunacak. Yıldırım’ın onayının ardından mevzuat son halini alacak.



