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    15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı koruyan polislerden bir kısmı FETÖ'den tutuklanmış

    Cavit AKGÜN / MUĞLA DHA
    09.09.2017 - 20:14 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 20:28

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla'da bugün devam edildi. Duruşma sırasında sanıklarla mahkeme başkanı arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tutuklu sanıklardan eski binbaşı Şükrü Seymen'in savunmasında, polislerin helikopteri düşürmek için ateş ettiğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ, 'Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ’den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki" dedi.

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1’i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

    Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, esas hakkında savunmasına bugün devam etti. Binbaşı Seymen, "İddianamede, helikoptere ateş ettiğim yer alıyor. İddianamede doğru olan kısım, güvenlik güçlerinin helikoptere ateş ederek Haldun Gülmez’i (yüzbaşı) yaralamasıdır. Sahilde diz çökmüş bir şekilde cep telefonuyla pilotla görüştüm. Bizi öldürmek kastıyla ateş eden polisler için yanımdakilere, ’Onlarla işimiz yok, karşılık verdirmeyin’ emrini verdim. Bırakın ateş etmeyi, silahım bile elimde değildi. Tanıklardan birisinin ifadesinde, polislerin bize karşı kimyasal silah kullanılacağı yönünde iddiası var" dedi.

    Seymen'in bu sözlerine karşılık ise mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ, "Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Polislerin hangi psikoloji ile davrandığını bilemeyiz. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ’den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki" dedi.

    Öte yandan Seymen’in savunmasını tamamlamasının ardından söz almadan ayağa kalkan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in, "13 yaşındaki kızım, cinsel tacize uğradı. Savcı bey beni duyuyor musun" demesi üzerine salon karıştı. Mahkeme başkanı Baştoğ sandalyeleri tekmeleyerek bağıran Sönmezateş’i duruşma salonundan attı. Baştoğ’un olayları zapta geçirmesi sırasında araya giren Sönmezateş’in avukatı Nevre Hükkamoğlu, "Cezaevi görevlilerinin müvekkilimin kızının iç çamaşırını çıkardığını da ekleyin" dedi. Baştoğ, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması gerekteğini söyledi.

     

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , 15 Temmuz , Marmaris
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