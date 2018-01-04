15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili hangi güne denk geliyor? İşte MEB'in açıkladığı tarih

Artık ilk yarı yılın son sınavlarını olan öğrencilerin gözü kulağı 15 tatilin başlangıç tarihinde. Sınavlar, ödevler ve sözlülerle geçen yorucu bir dönemi daha geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, "Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? ve "Karneler ne zaman alınacak?" gibi sorular soruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem ilk yarı yılın hem de ikinci yarılın başlangıç ve bitiş tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimiyle belirlenmişti.



15 TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile 15 tatile çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme iyi hazırlanabilmek için iyice dinlenmek isteyen öğrenciler heyecanla tatili bekliyor. 15 tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak ve 15 tatil maratonu sona erecek.



2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



15 tatilini yapan öğrenciler 5 Şubat'ta ikinci kanaat dönemine başlayacak. Ortaöğretime ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler ikinci kanaat döneminin ne zaman biteceğini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılacak karneler ile birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.,

ÇOCUĞUZ TATİLDE DE ÖĞRENEBİLİR

Anabilim Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi, ebeveynler olarak çocuklarınızla hem ev ortamında bir arada keyifli paylaşımlarda bulunmak, hem de sosyal ortamda birtakım aktivitelerle onların sosyo- duygusal gelişimine katkı sağlamak amacıyla sizlere şu önerilerde bulundu:

* Evde, çocuğunuzun küçük kas beceri gelişimi için resim yapma-boyama, kesme-yapıştırma, hamur yoğurma, yap-boz ve serbest oyun saatleri yaratın.

* Bilişsel gelişim için dikkat, kelime ve sayı oyunları oynamak oldukça faydalı. Ancak, bu bulmaca ve oyunların yaş dönemine uygun olmasına dikkat edin.

* Dil gelişimi ve yaratıcı düşünmeye katkı sağlamaya yönelik kitap okuma saati ayırın. Okuduğunuz kitap hakkında ona sorular yöneltin.

* Evde onlara sorumluluklar vererek öz güven gelişimine katkıda bulunun. Örneğin odasındaki oyuncakları toplaması ya da sofrayı hazırlamaya yardımcı olmasını isteyin.

* Çocuğunuzun zaman zaman arkadaşlarıyla ev ortamında veya sosyal ortamlarda bir araya gelmesini sağlayın.

* Gezdiğiniz tatil yeri ya da müze gibi mekânlar hakkında bilgi verip size sordukları soruları cevaplayarak, çocuğunuzun farklı kültür ve yasam biçimleri hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olun.

* Çocuğunuzun yaş dönemine uygun sosyal aktivitelere katılmasını destekleyin.