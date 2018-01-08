Karneler ne zaman verilecek? MEB'e göre 15 tatil ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bilgilerine göre 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını bulmak isteyen vatandaşlar sömestr tatiline yönelik sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, MEB'in resmi takviminde yer alan bilgilere göre 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile sömestr tatiline çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme iyi hazırlanabilmek için iyice dinlenmek isteyen öğrenciler heyecanla tatili bekliyor. 15 tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak ve yeni bir maratona yelken açılacak.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VE YETENEK TARAMASI BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir törende yaptığı konuşmada okullardaki yetenek taramasının gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren başlayacağını belirterek şunları söyledi:



“Bu projenin okçuluk kültürünün tanıtılmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Okçuluk bizim kültürümüzdedir. Öğretmenler her mesleğin yetiştiricileri olduğu gibi toplumsal kültür ve değerlerimizin de aktarıcılarıdır. Bu projeyle öğretmenlerimiz ata sporlarımızdan biri olan ve bugüne taşınan okçuluğu evlatlarımıza sevdirecek ve sahip çıkılmasını sağlayacaklar. MEB olarak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak tüm çalışmaları destekliyoruz. Okçuluk kursu bakanlığımızın hizmet içi eğitim standart programı kapsamına alındı. Okçuluk Benim Sporum adı altında yetiştirme kursları açabilecekler. Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedefleniyor. Bunun dışında 17 okulumuzda 12’şer kişilik okçuluk takımı kurulmuş olup toplam 189 öğrencimiz okçuluk eğitimi almaktadır. Okçuluk bu projeyle gelecek kuşaklara daha iyi aktarılacaktır.

Çocuklarımıza diğer spor alanlarında da yeteneklerini gösterecek imkanlar sunmak için çalışıyoruz. İlk spor lisesini 2004 yılında açtık. Şimdi 70 spor lisemiz var. Bu okullarımızda 15 bin 320 öğrencimiz eğitim alıyor. Ayrıca Anadolu imam hatip liselerinde ilk defa bu yıl spor programı uygulayan üç okul açıldı, yetenek sınavıyla bu okullara 124 öğrenci alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2016 yılında bir işbirliği protokolü imzaladık. Üçüncü sınıftan itibaren tüm öğrencilerin sportif yetenek taramasına başlanacak. Bu kapsamda ilk çalışmayı Keçiören’de yaptık. Önümüzdeki dönem tüm Türkiye’ye yayınlaştıracağız. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda yetenek taraması yapılacak ve taramalar her yıl tekrarlanacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde tüm Türkiye’de yetenek taramasına başlanacak, proje kapsamında tespit edilen yetenekli öğrenciler branşlarına yönlendirilecek ve takip edilecek. Eğitimin amacı özgüven kazandırmak. Eğitimin amacı sınava hazırlamak değil, hayata hazırlamak. Öğrencileri, mutlaka özgüven kazandıracak bir sporla buluşturmamız lazım. Bunun için beden eğitimi dersini 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfta bir saatten iki saate çıkardık. Görsel sanatlar ve müziği de bir saatten, iki saate çıkardık.”

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatil ile sömestrı tamamlayan öğrenciler öğrenciler 5 Şubat'ta ikinci kanaat dönemine başlayacak. Ortaöğretime ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler ikinci kanaat döneminin ne zaman biteceğini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılacak karneler ile birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.