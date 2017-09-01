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    15 soygundan 609 bin euro gasp ettiler

    Ali MERCİMEK / MÜNİH
    01.09.2017 - 13:26 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 13:26

    Almanya’nın Münih kentinde devam eden ırkçı terör çetesi NSU davasında, sanıklar hakkındaki savcılık mütalaasının okunmasına devam edildi. Federal Başsavcı Anette Greger, NSU’nun, davanın baş sanığı Beate Zschaepe’nin de aktif rol aldığı 15 silahlı soygun gerçekleştirdiğini söyledi.

     

     

    MÜTALAAYA göre cinayetler göze alınarak yapılan silahlı soygunlarda örgüt toplam 609 bin euro gasp etti. Örgütün ilk soygunu Aralık 1998’de yaptı. Hücre evine yakın bir marketi soydu. Marketten 13 bin euro gasp eden çete, soyguna tanık olan bir market çalışanına da ateş açtı. Ancak bu olayla ilgili polis soruşturmasını gösteren belgeler şuan için kayıp. Bu soygunda birçok kişi yaralandı.
    Görgü tanıklarının ilk soygundan itibaren benzer ifadeler vermesine ve bazı soygunlarda aynı failleri işaret eden birçok somut delil bulunmasına rağmen, NSU üyelerinin soygunlarına nasıl devam ettikleri soru işaret olarak kaldı.
    Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan Holger Gerlach hakkındaki son mütalaasını sunan başsavcı, sanığın NSU faillerine silah temin ettiğinin sabit olduğunu belirterek cezaya çarptırılmasını istedi.

    Etiketler: ALMANYA , NSU , Münih , Beate Zschaepe
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