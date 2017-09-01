15 soygundan 609 bin euro gasp ettiler

MÜTALAAYA göre cinayetler göze alınarak yapılan silahlı soygunlarda örgüt toplam 609 bin euro gasp etti. Örgütün ilk soygunu Aralık 1998’de yaptı. Hücre evine yakın bir marketi soydu. Marketten 13 bin euro gasp eden çete, soyguna tanık olan bir market çalışanına da ateş açtı. Ancak bu olayla ilgili polis soruşturmasını gösteren belgeler şuan için kayıp. Bu soygunda birçok kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ilk soygundan itibaren benzer ifadeler vermesine ve bazı soygunlarda aynı failleri işaret eden birçok somut delil bulunmasına rağmen, NSU üyelerinin soygunlarına nasıl devam ettikleri soru işaret olarak kaldı.

Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan Holger Gerlach hakkındaki son mütalaasını sunan başsavcı, sanığın NSU faillerine silah temin ettiğinin sabit olduğunu belirterek cezaya çarptırılmasını istedi.