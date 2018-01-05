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15 milyarlık yabancı alımı

Aysel ALP/ANKARA
05.01.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

REKABET Kurumu’nun 2017 yılı Birleşme ve Devralma raporuna göre geçen yıl özelleştirmeler hariç 22.3 milyar liralık birleşme ve devralma işlemi yapıldı.

Yabancılar, 47 ayrı işlemle Türk şirketlerine 15.1 milyar liralık doğrudan yatırım yaptılar. Bu şirketlerdeki yabancı yatırımcı payı yüzde 68 düzeyinde gerçekleşti. 15.3 milyarlık yabancı yatırımın geldiği ülkelere bakıldığında ilk üç sırada Hollanda, Jersey/Manş Adası ile Lüksemburg yer aldı. Bunların tercih ettiği ilk üç sektör ise toptan ve perakende ticaret (akaryakıt dağıtım, organize perakende); elektrik üretimi ve dağıtımı ile imalat sanayi (plastik ürünler, gıda, otomotiv yedek parça) oldu. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Türk şirketlerinin yabancılar tarafından birleşme/devralma işlemlerinin 2016’ya göre hacim olarak yüzde 12 azaldığını belirterek, “Ama 2018’de bunun muhtemelen artacağını öngörebiliyoruz. Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını dikkate aldığımızda 2018’de birleşme/devralma müracaatlarının artacağı öngörüsünü yapmak mümkün” dedi.

Gıda enflasyonuna yönelik çalışmanın hangi aşamada olduğu sorusuna ise  Başkan Torlak, “Kısa sürede görülecek sonuç değil. Biz elinde sopa olan, sahaya indiğimizde varsa bir problem, bu hemen bizim tarafımızdan ortadan kaldırılacağı düşünülen bir kurum değiliz” cevabını verdi.

Etiketler: gazetehaberleri
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