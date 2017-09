Bienal Midilli’ye de uzanıyor

Sanatçı Volkan Aslan’ın 15. İstanbul Bienali’nin ana sergisinde yer alan ‘Evim Evim Güzel Evim’ adlı üç kanallı videosu, The ONE Derneği’nin katkılarıyla Can ve Sevda Elgiz’in Midilli’deki aile evi Halim Bey Konağı’nda da sergileniyor.

İş dünyasındaki girişimciliği kadar sanata verdiği önemle de tanınan Demsa’nın patronu Demet Çetindoğan Sabancı’nın başkanlığını yaptığı The ONE Derneği, sanatçı Volkan Aslan’ın 15. İstanbul Bienali’nin ana sergisinde yer alan ‘Evim Evim Güzel Evim’ adlı üç kanallı videosunu Midilli’ye taşıyor. Eserin tek kanallı özel bir versiyonunun sergilendiği mekansa Elgiz Müzesi kurucuları Sevda ve Can Elgiz çiftinin Midilli’deki aile evi Halim Bey Konağı. Konağın Elgiz ailelerine ait olması, bienalin ‘İyi Bir Komşu’ temasıyla özel bağlar kuruyor.

‘Komşuculuğun Gücünü Göstermek İstedik’

Demet Çetindoğan Sabancı, “ONE Derneği olarak biz sanatımızın, kültürümüzün yurtdışında da tanınması için çalışmalar yapıyoruz. 2004’te kurulan derneğimiz bugüne kadar UNESCO nezdinde Göbeklitepe, Venedik Guggenheim Müzesi ve İsviçre’de mozaik mirasımızla ilgili sunumlar yaptık. Yurtdışında sanatçılarımıza sergi yapmaları için katkı yapıyoruz. Çağdaş sanatımızı çok iyi temsil edebileceğini düşündüğümüz sanatçı Volkan Aslan’ı da destekledik. 15. İstanbul Bienali Türkiye için çok önemli uluslararası bir sanat etkinliği ve bienalin bu seneki konusu ‘İyi Bir Komşu’ olması sebebiyle, komşumuza bu etkinlikte yer alan sanatçımızı yollayarak Türk çağdaş sanatını onlarla paylaşmak istedik. Volkan Aslan isimli sanatçının işi bienal küratörleri tarafından yurtdışına göndermek üzere seçilmiş bir iş, eşzamanlı olarak İstanbul ve Midilli Adası’nda gösterilmesi sanatın komşuculuğun gücünü, anlamını ve yakınlaştırıcı amacını gösteriyor. Komşuculuk barış ve kardeşliği simgeler, eskiden ailelerimizde gördüğümüz gibi evimizde pişirdiğimiz şeyi komşumuzla paylaşma anlayışımız var. Zaman içinde çağdaş sanatımızı diğer ülkelerde, yakın zamanda Londra’da gösterme projemiz var” diyor.

Sanatçı Volkan Aslan da “Bienal için üretmiş olduğum bu video işin tek kanallı versiyonunu adaya uyarladım. Midilli’de bu komşu etkinlik fikri geldiğinde İKSV ve küratörler Elmgreen&Dragset, 15. İstanbul Bienali için üretilen bu işin tek kanal versiyonunun uygun olacağını düşündüler. Ayrıca Midilli Adası’nda Ege Üniversitesi de var. Bu da güzel bir ortam sağlıyor” diye konuşuyor. Ankara'da Bir Komşu ‘Ev'i Ankara’nın ilk özel çağdaş sanat müzesi Müze Evliyagil, açılış sergisinin ardından ilk kapsamlı sergisine ‘ev’ sahipliği yapıyor. 15. İstanbul Bienali’nin ‘komşu’ etkinliği ‘Ev’, Derya Yücel küratörlüğünde 38 sanatçının ‘koleksiyon dışı’ işlerini bir araya getiriyor.

‘Ev’, hafıza, benlik, birey, aile, kimlik kavramlarına yönelik birleştirici güç olmasının ötesinde içerisi ve dışarısı diyalektiğinde komşu, mahalle, kent, toplum, çevre, yer, aidiyet, coğrafya gibi çok katmanlı anlamlara yönelik bir araştırmaya imkân sağlıyor. Ev, sanatçılar için düşünceleri, anıları ve düşlerine rehberlik edecek bir diyagram sunuyor. ‘Ev’, farklı jenerasyon ve sanatsal pratiğe sahip sanatçıların üretimlerini ev kavramı etrafında yeniden yorumluyor. Serginin küratoryal çerçevesi, sanatın ve sanatsal üretim pratiklerinin çeşitliliği ötesinde kesişmeleri, imgenin öznel yoruma dayalı biricikliği ötesinde ortak anlatımları, kavramsal içeriklerin çok katmanlılığı ötesinde formsal diyalogları da araştıran bir senteze dayanıyor.

4 Şubat’a kadar sürecek sergide yer alan sanatçılar şöyle: Can Akgümüş, Erdağ Aksel, Yüksel Arslan, Hera Büyüktaşçıyan, Onur Ceritoğlu, İpek Duben, Erdal Duman, Ahmet Duru, Fırat Engin, Nezaket Ekici, Yunus Emre Erdoğan, Erol Eskici, İnci Furni, Leyla Gediz, Şifa Girinci, Deniz Gül, Hakan Gürsoytrak, Berat Işık, Gözde İlkin, Can İncekara, Ahmet Doğu İpek, Komet, Nuri Kuzucan, Romina Meriç, İrfan Önürmen, Ferhat Özgür, Necla Rüzgar, Çağrı Saray, Erinç Seymen, Yaşam Şaşmazer, Cengiz Tekin, Hale Tenger, Canan Tolon, Eşref Üren, Berkay Yahya, Yuşa Yalçıntaş, Nil Yalter, Cemre Yeşil. Gözde İlkin ‘Yer Düşü’yle İzmir'de 15. İstanbul Bienali’nin ana sergisinde de yer alan genç sanatçı Gözde İlkin, küratörlüğünü Caroline David’in üstlendiği ‘Yer Düşü’ başlıklı solo sergisiyle bienalin ‘Komşu Etkinlikler’i kapsamında İzmir Fransız Kültür Merkezi’ne konuk oluyor.

22 Ekim’e kadar sürecek sergi, İlkin’in 2009-2017 yılları arasında üretilmiş üç eserinden oluşuyor ve sanatçının odaklandığı sınır, aidiyet, hafıza, mekân gibi konuları, doğa ve toplumsal süreçler üzerinden kurguluyor.