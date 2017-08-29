15. İstanbul Bienali “iyi bir komşu” temasıyla açılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, “iyi bir komşu” temasıyla 16 Eylül’de açılıyor. Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in yaptığı ve birbirine komşu altı mekânda gerçekleşecek bienal, 12 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

İstanbul Bienali’nde bu yıl iyi bir komşu teması çerçevesinde 32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergilenecek. İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki hâl ve koşulların nasıl değiştiğini ve mahallelerimizin geçirdiği dönüşümü incelerken bazıları da günümüzün jeopolitik sorunlarıyla başa çıkma şekillerimizi mikro ölçekte ele alacak.

Bu yıl 30. yaşını da kutlayan İstanbul Bienali, dünyanın önde gelen dergilerinden ABD merkezli Newsweek tarafından "2017’de uğruna seyahate çıkmaya değecek beş sergiden biri" olarak gösterildi.

Küçük ölçekli tarihsel işlerden, mekân algısını sarsacak büyük ölçekli yerleştirmelere farklı coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlatacak bienalde 56 sanatçıdan 30’unun iyi bir komşu’ya özel olarak ürettikleri eserleri ilk defa bienalde görülebilecek.

15. İSTANBUL BİENALİ SERGİ MEKÂNLARI

Birbirine yürüme mesafesinde yer alan altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlayacak olan bienal, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Cihangir’deki ARK Kültür, Pera Müzesi, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Asmalımescit’te yer alan Yoğunluk Sanatçı Atölyesi’nde gerçekleşecek.

Geçmiş mirası sayesinde bilginin ve öğrenmenin sembolü olarak özel bir yere sahip olan Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda 16 sanatçının eserleri sergilenecek.

19 sanatçının enstalasyonun yer alacağı İstanbul Modern’in içinde bulunduğu alan bugün yeni bir dönüşüm süreci içinden geçiyor. Bu dönüşüm süreci, bienal kapsamında müzeye yerleştirilecek işlerin seçiminde de önemli rol oynayacak.

ARK Kültür, kurmaca bir “müze eve” dönüştürülerek üç katta da tek bir sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak.

Pera Müzesi’nde bienal kapsamında 15 sanatçının eserleri müzenin üç katına yayılırken, Oryantalist resim koleksiyonu sergisine de bir müdahalede bulunulacak.

Yoğunluk Sanatçı Atölyesi Asmalımescit’te bir apartmanda yer alan stüdyolarını yeniden tasarlayarak ziyarete açacak. Belirli zaman aralıklarında, küçük gruplar halinde ziyaret edilebilecek stüdyoda, sanatçı kolektifinin bienal için özel olarak geliştirdiği bir enstalasyon yer alacak.

Küçük Mustafa Paşa Hamamı ise erkekler bölümünde kadın bir sanatçının, kadınlar bölümündeyse erkek bir sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak. Özel olarak hazırlanan performans ise hamamın “erkekler” bölümünde belirlenen zamanlarda sahnelenecek.

BİENALİN İYİ BİR KOMŞU AFİŞLERİ BU YIL İSTANBUL SOKAKLARINA YAYILACAK

15. İstanbul Bienal bu yıl, İstanbulluları komşuluk ilişkilerine dair sorular soracak sergi afişlerini kendi evlerine asmaya davet ediyor.

Bienal boyunca iyi bir komşu’nun farklı tanımlarını düşündüren soruların yer aldığı afişler şehrin sokaklarına, mahallelerine ve evlerine de yayılacak. Dükkânlardan kafelere, otobüs duraklarından evlerin camlarına kadar tüm şehirde iyi bir komşu soruları sergilenecek.

Afişler, İKSV ana gişe, Pera Müzesi ve belirli Biletix gişelerinden ücretsiz olarak edinilebilir. Kampanya kapsamında asılan afişler, #iyibirkomsu etiketiyle sosyal medyada paylaşılarak sanal ortamda da bir buluşma noktası sağlıyor.

"İYİ BİR KOMŞU" BILLBOARD PROJESİ DÜNYAYA YAYILIYOR





15. İstanbul Bienali’nin birçok uluslararası kültür kurumunun işbirliğiyle hayata geçirdiği billboard projesi kapsamında iyi bir komşu’ya dair farklı sorular, Şubat ayından itibaren dünyanın birçok farklı kentindeki billboard’lar aracılığıyla sergileniyor.

2017 yılının sonuna kadar Moskova’dan Sidney’e dünyanın pek çok farklı kentinde devam edecek billboard projesiyle, beklenmedik karşılaşmaların yakalandığı fotoğraf işleri, “İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?” veya “İyi bir komşu sizinle aynı gazeteyi mi okur?” gibi sorularla eşleşiyor. Bu proje sanatçı Lukas Wassmann, küratörler Elmgreen & Dragset ve bienalin grafik tasarımcısı Rubert Symth işbirliğiyle hazırlandı.

15. İSTANBUL BİENALİ KAMUSAL PROGRAMI

Bienal süresince farklı alanlardan isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklerle iyi bir komşu başlığı tartışılmaya devam edecek. Sanatçı Zeyno Pekünlü’nün koordinatörlüğünü üstlendiği 15. İstanbul Bienali Kamusal Programı kapsamında açılış ve kapanış haftalarında uluslararası konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek sempozyumlara ek olarak, tartışmalar, gösterimler, atölye çalışmaları ve katılımcıların birlikte yemek pişireceği, okuyacağı, müzik yapacağı etkinlikler yer alacak.

15. İstanbul Bienali Kamusal Programı katılımcıları arasında savaş ve yerinden edilmenin kadınlar üzerindeki etkisi araştırmalarıyla tanınan Shahrzad Mojab, liberal çok kültürcülüğe yönelik eleştirileriyle bilinen Joseph Massad, siyasal ekonomi profesörü Massimo de Angelis ve mekân pratikleri üzerine pek çok çalışması bulunan Yunan mimar ve akademisyen Stavros Stavrides gibi isimler yer alacak. Kamusal Programın detayları bienalin web sitesi (15b.iksv.org) üzerinden takip edilebilir.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER BİENAL İLE TANIŞIYOR

15. İstanbul Bienali için Pera Müzesi Eğitim ekibi ve Liverpool Bienali küratörlerinden Polly Brannan’ın iş birliği halinde geliştirdiği çocuk ve gençlere özel eğitim programıyla, Koç Holding desteğiyle bienalin genç ziyaretçileri ev, komşuve mahallekavramları üzerine sorular sorup tartışmalar yürütme ve kendi sanat eserlerini yaratma imkânı yakalıyor.

Eğitim programında çocukları ve gençleri turlar, atölyeler, tartışmalar, yürüyüşler, haritalama çalışmaları ve program dışı buluşmalar bekliyor. Bunların yanı sıra atölye katılımcılarının üretecekleri eserler, bienal boyunca çeşitli dijital platformlarda paylaşılacak. 15. İstanbul Bienali Çocuk ve Gençler için Eğitim programlarıyla ilgili bilgiler

15b.iksv.org adresi üzerinden takip edilebilir.

BİENALİ REHBERLE GEZİN

Ziyaretçiler daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Koç Holding desteğiyle İstanbul Bienali’ni rehberli turlarla ziyaret edebilir. Bienal süresince devam edecek uzman rehberler eşliğindeki turlar, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern ve Pera Müzesi’nde pazartesi günleri hariç her gün düzenlenecek. Dileyenler tekil bilet satın alarak yalnızca bir mekânı rehberlerle gezmeyi tercih edebilir veya kombine bilet satın alarak tüm mekânlarda rehberli turlardan faydalanabilir.



Ziyaretçiler, ortalama bir saat kadar süren rehberli turlarda sanat tarihi ve görsel sanatlar alanında eğitim gören ve bienal sergileri üzerine eğitmen ve müzeolog Mine Küçük’ün liderliğinde özel eğitimlerini tamamlayan rehberlerle bienalde sergilenen işleri daha yakından tanıyabilir, sergiyi ve kavramsal çerçevesini daha derinlemesine tecrübe edebilir, işler ve sanatçılarla ilgili sorularını da tur boyunca rehberlere iletebilir.

15. İSTANBUL BİENALİ ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

15. İstanbul Bienali tüm mekânlarda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, ARK Kültür, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Yoğunluk Sanatçı Atölyesi pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 arasında açıktır.

Pera Müzesi salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri 10.00’dan 19.00’a kadar, cuma günleri 10.00’dan 22.00’ye kadar, pazar günleri 12.00’den 18.00’e kadar açık, pazartesi günleriyse kapalıdır.

Açılış haftasına özel olarak 18 Eylül Pazartesi günü tüm mekânlar açık olacaktır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 15. İstanbul Bienali’ni ziyaretçilerle ücretsiz olarak buluşturan 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’e teşekkür eder.

Bienalin komşu etkinliklerinden Aylaklar sergisi,

Cité des Arts sanatçılarını Fransız Kültür’de buluşturuyor

15. İstanbul Bienali’nin bu yılki komşu etkinliklerinden biri, küratörlüğünü İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in üstlendiği, 13 Eylül–3 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde görülebilecek Aylaklar sergisi olacak.

Koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın üstlendiği Paris Cité des Arts’daki Türkiye Atölyesi’nde farklı zamanlarda yaşamış beş kadın sanatçının “aylaklık”tan yola çıkarak yarattığı işlerden oluşan sergide Aslı Çavuşoğlu, İnci Furni, Güneş Terkol, Yasemin Özcan ve İz Öztat & Zişan’ın eserleri yer alacak.