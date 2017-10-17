15 günde 1 ton altın geldi

Şimşek, yastık altında yaklaşık 100 milyar dolar değerinde 2 bin 200 ton altın olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Şimşek, Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki Ziraat Bankası’nın İbrahimli Şubesi'ni ziyaret ederek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına başvuran vatandaşlarla görüştü. Şu an için başvuruların oldukça iyi gittiğini ifade eden Şimşek, ülke olarak dışarıdan borç almak yerine bu sistemle Hazine olarak maliyete katlanarak kendi kaynaklarının kullanılabileceğine işaret etti. Şimşek, sistem sayesinde yatırımcıların da tahvilde yüzde 2.40 getiri elde edebileceğini, kira getirisinde ise yatırımın yapıldığı yere göre getirinin değişkenlik göstereceğini anlattı. Sisteme katılanların hem kendileri hem de ülke için doğru bir şey yaptığını aktaran Şimşek, "Altın yine sizin. İstediğiniz zaman gelip altınınızı alabilirsiniz, 6 ayda bir de getirisi hesabınıza yatırılacak. Atıl duran altınınız kazandıracak" dedi.