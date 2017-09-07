15 gün önce doğan bebek bu hale geldi!

Seyhan ilçesinde yaşayan ev hanımı Nurgül (34) ve itfaiye eri Mehmet Şensoy (44) çiftinin Mahsur ismini verdikleri üçüncü çocukları 15 gün önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede 34 haftalık olarak dünyaya geldi. Mahsur bebek, erken doğuma bağlı solunum yetersizliği nedeniyle kuvözde yoğun bakıma alındı. Melis (8) ve Sultan (2) isimli çocuklarının ardından üçüncü çocuklarının aileye katılmasının mutluluğunu yaşayan çift, minik Mahsur'u kucaklarına alabilmek için tedavisinin biteceği günü iple çekiyordu. Talihsiz bebek solunum cihazlarından kurtulup annesi tarafından beslenmeye başlayacaktı ki bu sefer de vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Anne Nurgül Şensoy, yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde bebeğinin vücudunda yaralar, şişkinlikler ve çürümeler meydana geldiğini vurgulayarak, enfeksiyonun hastane ortamından bulaşmış olabileceğini iddia etti.

Hastanede kanalizasyon çalışması



Bebeğini tedavi edilebilmesi için başka hastaneye götürmek istediğini ancak hastane yönetiminin buna izin vermediğini dile getiren Şensoy, bebek yoğun bakım bölümünün bodrum katta olduğunu ve tanık olduğu bir kanalizasyon çalışması nedeniyle enfeksiyona maruz kalınabileceğini öne sürdü.

"Bir süre sonra ölür diyorlar"



Hastanede başka bebek ölümlerinin de yaşandığını iddia eden Şensoy, “Çocuğumun fotoğraflarını başka doktorlara gösterdiğimde hepsi 'hastane enfeksiyonu' olabileceğinden şüpheleniyor. Kan dolaşımı olmadığından 'kısa süre sonra ölür' diyorlar. Kuvözde çocuğum sağlıklıydı, solunum tedavisi bitmişti emzirmeye başlayacaktım sonra bunlar oldu. İlk başta kolunda şişkinlik fark ettim daha sonra vücuduna yayıldığını gördüm. Doktorlar çocukta enfeksiyon nedeniyle kan dolaşımı sağlanmadığını söyledi. Her geçen gün oğlum çürüyor” dedi.

Aile suç duyurusunda bulunacak



Şensoy ailesi, sağlıkta ihmal olduğu gerekçesiyle özel hastane hakkında BİMER'e şikayette bulunduklarını, savcılığa ise suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kan örnekleri Ankara'ya gönderildi



Suçlamalara maruz kalan özel hastane yetkilileri ise hastanenin bölgedeki en büyük özel çocuk doğum hastanesi olduğunu belirterek, enfeksiyonun hastaneden kapma olasılığının çok düşük olduğunu, öyle olması halinde hastanede tedavi gören tüm çocukların ölebileceğini kaydetti. Enfeksiyon nedeninin tespit edilebilmesi için minik Mahsur'dan aldıkları kan örneğini Ankara'da bir merkeze gönderdiklerini ifade eden yetkililer, bebeğin enfeksiyonla dünyaya gelmiş olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti. Yetkililer, bebeğin kan dolaşımını sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

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