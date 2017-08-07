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    15 gönüllü itfaiyeci gözaltına alındı

    AA
    07 Ağustos 2017 - 15:21Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 15:21

    İtalya’nın Sicilya bölgesinde, daha fazla ücret almak için yangın çıkardıkları iddia edilen 15 gönüllü itfaiyeci gözaltına alındı.

    BBC’nin haberine göre, 15 gönüllü itfaiyeci, Sicilya’da 40 derecenin üstüne çıkan bunaltıcı sıcakların bitki örtüsünü kurutmasından da yararlanarak kasten yangın çıkardı. Daha fazla ücret için yangın çıkardıkları tespit edilen ve gözaltına alınan itfaiyeciler, ihbarda bulunmak için acil durum hattını ya kendileri ya da yakınlarına arattırdı.

    Ragusa bölgesinde görev yapan ekipten, diğer itfaiyecilere oranla daha fazla işbaşına çağrılmaları nedeniyle şüphelenildiği kaydedildi. İtfaiyecilerin yangın söndürme çalışmalarında bir saat için 42 lira (10 euro) ücret aldıkları aktarıldı.
    İspanya, Portekiz, Balkanlar ve Fransa’nın güneyi bu yaz aşırı sıcaklarla boğuşuyor.

    Etiketler: itfaiyeci , Italya , yangın
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