15 erkeği tecavüzle suçladı... Yalanı çıkınca hapse atıldı

İngiltere'de yaşayan Jemma Beale, yaklaşık 15 erkeği kendisini tecavüz etmekle suçladı. Lezbiyen olduğunu söyleyen ve erkeklerle cinsel ilişkiye girmediğini iddia eden Beale, bir kişinin mahkûm olmasına, bir kişinin ise ülkeyi terk etmesine neden oldu. Tecavüze uğramadığı ve insanları yok yere suçladığı aktarılan Beale, 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Beale'nin tecavüz suçlamasında bulunduğu erkeklerle kendi isteğiyle ilişkiye girdiği ve ilişkinin arkasından kendisine zarar vererek tecavüze uğradığı iddiasıyla yetkililere başvurduğu ortaya çıktı. Başkent Londra'nın batısında yaşıyan Beale, Cassim soy isimli kişinin tecavüz suçlaması nedeniyle hapse atılmasının ardından 11 bin sterlin değerinde tazminat almaya hak kazanmıştı. Ancak daha sonra kadının 15 erkeğe benzer şekilde tecavüz suçlamasından bulunması yetkililerin Beale dosyasını yakından takip etmesiyle sonuçlandı. Kadının yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından açılan dava ise sonuçlandı. Beale 10 yıllık hapse mahkûm edildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, kadın hakkında "dikkat çekmeye çalışan yalancı" yakıştırmasını yaptı.