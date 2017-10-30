15 dakikanın altında hazır olacak 4 aşırı iyi tarif

MUZLU ÇİKOLATALI TOST

Eğer acilen bir şeyler hazırlamanız gerekiyorsa bu lezzetli tost tam size göre. İşte muzlu çikolatalı tost tarifi…

Malzemeler

4 dilim tost ekmeği, 1 yemek kaşığı tereyağı, 80 gram bitter çikolata, 1 adet muz

Hazırlanışı

Tost ekmeği dilimlerinin bir tarafını tereyağı ile yağlayın. Ardından kızgın tavada kızartın. Muzu kalın kalın dilimleyin. Kızarttığınız ekmekleri tezgâha alın ve iki adet dilimin üzerine bitter çikolata ve muzu yerleştirin. Kalan ekmekleri de üzerlerine kapatın. Tostları, çikolatanın tamamen erimesi için tost makinasına koyun. Ilıklaştıktan sonra üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.

SICAK ÇİKOLATA

Özellikle sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezidir sıcak çikolata. Üstelik yapması da çok kolaydır. İşte leziz bir sıcak çikolata tarifi…

Malzemeler

300 mililitre yarım yağlı süt, 1 yemek kaşığı kakao, 50 gram bitter çikolata, 1 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı

Yarım yağlı süt, kakao ve toz şekeri cezveye koyun. Karıştırarak kaynamaya bırakın. Bitter çikolatayı küçük parçalara bölün ve kaynamış su buharının üzerine koyacağınız bir kapta eritin. Sütü fincanlara bölüştürün ve erimiş sıcak çikolatayı eritip karıştırarak sıcak bir şekilde servis edin.

ÇILBIR

Çılbır hem lezzetli hem de çok hızlı hazırlanabilen bir atıştırmalıktır. İşte çılbır tarifi…

Malzemeler

3 adet yumurta, 5-6 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 2 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, pul biber, nane

Hazırlanışı

Yoğurdu bir kapta çırparak pürüzsüz hale getirin. İçine tuz ve sarımsak ekleyin. Hazırladığınız yoğurdu servis tabağına koyun. Bir tencereye su, tuz ve sirke koyarak kaynatın. Su kaynayınca üzerine yumurtaları kırın. Yumurtalar suda 4-5 dakika piştikten sonra kepçe ile yavaşça alın ve yoğurdun üzerine koyun. Üzerine kızdırılmış pul biberli yağ gezdirin ve nane ekleyin.

KÖFTE VE KABAK ERİŞTESİ

İnsan 15 dakikada bu kadar lezzetli bir yemeğin pişebileceğine inanmasa da, köfte ve kabak eriştesi bu düşüncemizi yerle bir ediyor. İşte köfte ve kabak eriştesi tarifi...

Malzemeler

500 gram yağsız kıyma, 1 adet ince kıyılmış soğan, 1/4 fincan ince kıyılmış fesleğen yaprağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 400 gram Napoliten makarna sosu, 3 adet kabak, 1/4 porsiyon ince rendelenmiş parmesan peyniri

Hazırlanışı

Geniş bir kaba, kıyma, soğan ve fesleğeni koyarak karıştırın. Karışımdan elinizle küçük toplar yapın. Yapışmaz bir teflon tavayı yağlayın ve ısıtın. Ardından hazırladığını köfteleri 7-8 dakika boyunca pişirin. Köfteler pişince içine makarna sosunu ekleyin ve 2-3 dakika boyunca kaynatın. Hazır olduğunda ocaktan alın. Kabakları soyun, erişte şeklinde kesin ve haşlayın. Son olarak bir tabağın içine, köfteleri ve kabakları koyun. Üstüne rendelenmiş parmesan peyniri ile fesleğen yaprakları ekleyerek servis edebilirsiniz.

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