15 dakikalÄ±k yaÄŸmur yetti

KuÅŸadasÄ±â€™nda bugÃ¼n saat 08.15â€™te bastÄ±ran saÄŸanak yaÄŸmur, SÃ¶ke- KuÅŸadasÄ± karayolunda trafiÄŸin bir sÃ¼re durmasÄ±na neden oldu. YaÄŸmur sularÄ± Ticaret OdasÄ± Ã¶nÃ¼nde de yolu gÃ¶le Ã§evirdi.

BirÃ§ok araÃ§, sularÄ±n iÃ§inde kaldÄ±. AraÃ§lardaki Ã¶ÄŸrenci ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, itfaiye ekiplerince Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Sahil kesimindeki AtatÃ¼rk BulvarÄ± ise, yaÄŸmur sularÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zor durumda bÄ±raktÄ±.

Trafik, zaman zaman durma noktasÄ±na geldi. GÃ¼zelÃ§amlÄ± ile Davutlar Mahallesiâ€™nde bazÄ± evlerin alt katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. YaÄŸmurun durmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentteki hayat normale dÃ¶ndÃ¼.

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