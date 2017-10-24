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    15 dakikalÄ±k yaÄŸmur yetti

    Latif SANSÃœR/KUÅžADASI (AydÄ±n), (DHA)Â
    24.10.2017 - 12:13 | Son GÃ¼ncelleme:

    AydÄ±n KuÅŸadasÄ±â€™nda sabah saatlerinde 15 dakika sÃ¼ren saÄŸanak yaÄŸmur, yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi.

    KuÅŸadasÄ±â€™nda bugÃ¼n saat 08.15â€™te bastÄ±ran saÄŸanak yaÄŸmur, SÃ¶ke- KuÅŸadasÄ± karayolunda trafiÄŸin bir sÃ¼re durmasÄ±na neden oldu. YaÄŸmur sularÄ± Ticaret OdasÄ± Ã¶nÃ¼nde de yolu gÃ¶le Ã§evirdi.

    BirÃ§ok araÃ§, sularÄ±n iÃ§inde kaldÄ±. AraÃ§lardaki Ã¶ÄŸrenci ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, itfaiye ekiplerince Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Sahil kesimindeki AtatÃ¼rk BulvarÄ± ise, yaÄŸmur sularÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zor durumda bÄ±raktÄ±.

    15 dakikalÄ±k yaÄŸmur yetti

    Trafik, zaman zaman durma noktasÄ±na geldi. GÃ¼zelÃ§amlÄ± ile Davutlar Mahallesiâ€™nde bazÄ± evlerin alt katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. YaÄŸmurun durmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentteki hayat normale dÃ¶ndÃ¼.

    Â 15 dakikalÄ±k yaÄŸmur yetti

    Etiketler: yaÄŸÄ±ÅŸ
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