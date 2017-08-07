15 dakikada hazırlayabileceğiniz 2 muhteşem protein bombası

AVOKADOLU PİLİÇLİ CAPRESE SALATA
Malzemeler:
1 kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü, tuz ve biber, yarım su bardağı ikiye bölünmüş taze mozzarella topları, 1 doğranmış avokado, yaklaşık 3-4 fincan taze baharat karışımı salata, yarım su bardağı yarı dondurulmuş domates, çeyrek fincan taze kıyılmış fesleğen.
Balsamik sos için 1 kıyılmış sarımsak, 1 çay kaşığı kuru fesleğen, 1 yemek kaşığı dijon hardal, 1 çorba kaşığı limon suyu, çeyrek su bardağı balsamik sirke, çeyrek su bardağı zeytinyağı, tuz ve biber
Hazırlanışı:
Küçük bir kapta; sarımsak, kuru fesleğen, dijon hardal, limon suyu, balzamik sirke, tuz ve biberi karıştırın. Yavaşça zeytinyağını ekleyin, yağ ve sirke ayrımına gelene kadar çırpın ve kenara koyun. Tavayı orta derecede ısıtın. Izgaraya terbiyeli tavuk göğüslerini dizin ve pembeleşinceye kadar 5-6 dakika pişirin. Baharat karışımı, avokado, kiraz domatesler, taze fesleğen, taze mozzarella topları ve dilimlenmiş ızgara tavuğu üç küçük salata kâsesine bölüştürün. Balzamik sos ile servis yapın.
ANANASLI KIZARMIŞ KARNABAHAR PİLAVI
Malzemeler:
3 su bardağı karnabahar (yaklaşık küçük bir karnabahar), 1 su bardağı dondurulmuş bezelye ve havuç karışımı, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı susam yağı, 2 diş doğranmış sarımsak, 3 yemek kaşığı tamari sosu (glütensiz), yarım su bardağı doğranmış ananas, 2/3 kap doğranmış yeşil soğan, kırmızı pul biber, karabiber ve deniz tuzu
Hazırlanışı:
Önce sebzelerinizin ve ananaslarınızın kıyılmış olduğundan emin olun. Dondurulmuş havuç ve bezelye kullanıyorsanız bunları kesmeye gerek yoktur. Karnabaharları önce bıçakla kesin, sonra pirinç gibi küçülene kadar blender’dan geçirin. Küçük bir kapta yumurtalarınızı çırpın ve bir kenara bırakın. Orta ateşte orta boy wok tavanızı ısıtın. Karnabaharı, bezelye, havuç, susam yağı, yumurta ve sarımsağı ekleyin. Bunları 2-3 dakika karıştırın. Sonra, tamari sosunu, ananasını da ekleyip 2 dakika daha karıştırarak pişirin. En sonunda soğanı ekleyin. Her şey karışana ve iyice ısınana kadar karıştırmaya devam edin. Daha tatlı olmasını isterseniz birkaç yemek kaşığı ananas suyu ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra tekrar karıştırıp servis tabağına koyun. Tava ya da wok içinde kalan susam, tamari ya da ananas suyu varsa, servis yapmadan önce bunu kâsenin üzerine dökün. İsteğe göre karabiber ve deniz tuzunu ekleyin. Afiyet olsun!
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