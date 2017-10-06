‘15 dakika’ kuralı için umut doğdu

Bu mesajın altında geçtiğimiz sınavlarda mağduriyet yaratan ‘15 dakika kuralı’nın olduğunu düşünüyorum. Yine milyonlarca adayı yakından ilgilendiren yeni sınav sistemi konusunda da Prof. Dr. Özer, “Bu süreç YÖK’ün sorumluluğunda. Bize aktarılınca düzenlemeyi bir an önce yapacağız. Adaylar müsterih olsun. Herhangi bir problem yok. Kurum güçlü, bizim de görevimiz güven esaslı bir kurumu daha da sağlamlaştırmak” dedi. “ÖSYM ülkemizdeki kurumlar içinde çok önemli bir yere sahip ve bir marka. Önceliğimiz halkımızın bu kuruma olan güvenini çok daha güçlendirmek ve bu yönde adımlar atmak “diyen Prof. Dr. Özer, dün ilk kez makamına gitti.

EKİPLE TANIŞTI

Başkanlığa ilk adımını öğlen atan yeni başkan Prof. Dr. Mahmut Özer, eski başkan Prof. Dr. Ömer Demir’le görüştü.Daha sonra Prof. Dr. Demir, ÖSYM’deki çalışanları tek tek kendisine tanıttı. Her ne kadar aynı ekiple çalışmayı sürdüreceği mesajını verse de Prof. Dr. Özer’in geçmişte birçok hataya imza atanlarla ne kadar devam edeceği merak konusu...

MASASINDAKİ DOSYALAR

Prof. Dr. Mahmut Özer’in masasında bir hayli dosya var. Üniversiteye girişte yeni sisteme geçileceği açıklandıktan sonra bir türlü detayları verilmeyen model yeni başkanı bekliyor. Ayrıca bu yıl sınava girecek 2 milyonu aşkın adayı yakından ilgilendiren ve geçen yıl birçok mağduriyete neden olan ‘15 dakika kuralı’ da Prof. Dr. Özer’in üzerinde çalışacağı konuların başında geliyor.

YERİNE ATAMA YAPILMADI

2010’da profesör olduktan kısa bir süre sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Özer’in yerine kimin atanacağı henüz belli değil. Şu anda rektörlük koltuğuna önce vekaleten atama yapılacak, sonra rektör adaylarının başvuru süreciyle devam edilecek.

EN GENÇ BAŞKAN

ÖSYM’nin başına geçen 47 yaşındaki en genç Başkan, bakalım gençlere ne kadar yaklaşıp onların sınav stresini ortadan kaldıracak nasıl bir formül bulacak?