15 bin lira ödüllü yarışma

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu yıl üçüncü kez vereceği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan, 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan, üç yıl önce kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2017 yılı değerlendirmeleri için başvurular açıldı.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle seçici kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 15 bin TL tutarında nakit desteği sağlanıyor. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ve yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sahibi, seçici kurul tarafından Aralık ayında açıklanacak.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ikincisi, Anna Seghers’in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad layık görülmüştü.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Başvuru Koşulları

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabilir. Başvuruda sunulabilecek eserler, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş, ISBN numarası almış ve 2017 yılı içinde yayımlanmış öykü ve roman kitapları ile sınırlıdır. Yayınevleri en fazla üç çeviri eser ile başvuru yapabilmektedir. Seçici Kurul, aday önerlerinde bulunabilir. Adayların daha önce Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmamış olması koşulu aranmaktadır. Başvuru formu ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi içeren şartnameye iksv.org adresinden ulaşılabilir.

2017 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvuruların 27 Ekim Cuma saat 17.00’ye kadar İKSV’ye ulaştırılması (Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. No:5 34433 Şişhane Beyoğlu İstanbul) gerekmektedir.

Talât Sait Halman Hakkında

1931 yılında İstanbul’da doğan Talât Sait Halman, 1951’de Robert Koleji’ni bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954 yılında Columbia Üniversitesi’nde tamamladı. Otuz yıl ABD’de Columbia, Princeton, Pennsylvania Üniversiteleri’nde öğretim üyeliği yaptı. 10 yıl boyunca New York Üniversitesi’nde profesör ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı Bölümü’nü ve Merkezi’ni kurdu ve yönetti. Bilkent Üniversitesi’nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Halman, Birleşmiş Milletler’de baş delege yardımcılığı ve ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Dört yıl boyunca UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından itibaren UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin başkanlığını ve 2008 yılında itibaren İKSV Mütevelliler Kurulu başkanlığını, 5 Aralık 2014’teki vefatına dek sürdürdü.

Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3000’i aşkın makale, inceleme ve deneme, 5000 üzerinde şiir çevirisi yayımlayan Halman’ın, klasik ve modern Türk edebiyatının başlıca eserlerinden örneklerin yer aldığı 30 civarında İngilizce kitabı bulunuyor. İlk İngilizce bilimsel Türk edebiyatı dergisi olan Journal of Turkish Literature’ın baş editörlüğünü yapan Halman’ın kitaplarından bazıları, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, Hintçe, İbranice, İspanyolca, Rusça ve Urduca dillerine çevrildi. Kendi şiirlerinden oluşan iki İngilizce kitabı bulunan Halman’ın toplu şiirleri, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Ümit Harmanı başlığıyla çıktı. Shakespeare’in tüm sonelerini Türkçeye çeviren Halman’ın vefatında önceki son kitap yayını William Shakespeare: Aşk ve Anlatı Şiirleri’dir. Bu dört bin dizelik kitapla Shakespeare’in tüm eserleri Türkçeye kazandırılmış oldu.